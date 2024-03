¿Quién es Nicole Shanahan, la elegida por Robert F. Kennedy Jr. compañera?

Columbia, Carolina del Sur.- Nicole Shanahan, la elegida por Robert F. Kennedy Jr. para ser su compañera de fórmula en su candidatura independiente a la presidencia, aporta juventud y un patrimonio considerable a la arriesgada campaña de Kennedy, pero es poco conocida fuera de Silicon Valley.

Shanahan, de 38 años, es una abogada y filántropa de California. Dirige la Fundación Bia-Echo, una organización que fundó para canalizar dinero a temas como la ciencia reproductiva femenina, la reforma a la justicia penal y causas ambientales. También es investigadora de la Universidad de Stanford, y fue fundadora y directora ejecutiva de ClearAccessIP, una empresa de gestión de patentes, vendida en 2020.

El martes, Shanahan habló sobre su crianza difícil en Oakland, al ser la hija de una madre emigrada de China y de un padre estadounidense de origen irlandés y alemán “atormentado por el abuso de sustancias” para quien “era muy difícil mantener un empleo”. Refiriéndose a la dependencia de su familia de la ayuda gubernamental, Shanahan dijo que, aunque se volvió “muy rica más adelante en la vida”, se sentía identificada con los estadounidenses que están “a un paso de la catástrofe”.

“El propósito de la riqueza es ayudar a los necesitados. Para eso es”, dijo Shanahan. “Y quiero llevarlo también a la política. Ese es el propósito del privilegio”.

También mencionó teorías desacreditadas sobre las vacunas, tal y como Kennedy y sus aliados han sido acusados de hacer.

La abogada habló de su pasión general por ayudar a combatir las “enfermedades crónicas”, refiriéndose a sus propias luchas relacionadas con la fertilidad y a su hija de 5 años, de la que dijo que padece autismo. Shanahan señaló las “sustancias tóxicas en nuestro medio ambiente”, la “contaminación electromagnética” de aparatos como los celulares y –lo que le valió el mayor aplauso del día– la falta de investigación sobre los efectos a largo plazo de las vacunas infantiles.

“Nuestros niños no están bien, nuestra gente no está bien y nuestro país no estará bien durante mucho más tiempo si no atendemos esta desesperada llamada de atención”, afirmó.

Hace tiempo que se ha desacreditado cualquier relación entre las vacunas y el autismo, y repetidos estudios científicos en Estados Unidos y en el extranjero no han encontrado pruebas de que las vacunas puedan causar autismo. La investigación también ha desacreditado la preocupación de que los niños reciban demasiadas vacunas a la vez.

Se ha demostrado que las vacunas son seguras y eficaces en pruebas de laboratorio y en su uso en el mundo real en cientos de millones de personas durante décadas. La Organización Mundial de la Salud atribuye a las vacunas infantiles la prevención de hasta 5 millones de muertes al año.

Aunque ninguna intervención médica está exenta de riesgos, los médicos e investigadores han demostrado que los riesgos derivados de las enfermedades suelen ser mucho mayores que los de las vacunas.

Shanahan estuvo casada con el cofundador de Google Sergey Brin de 2018 a 2023, y tienen una hija pequeña. Fue criada en el área de la Bahía de San Francisco, donde Kennedy hizo su anuncio.

Antes del anuncio, la directora del equipo de campaña y nuera de Kennedy, Amaryllis Fox Kennedy, elogió la labor de Shanahan a favor de “la gobernanza honesta, la equidad racial, la agricultura regenerativa y la salud infantil y materna”. Dijo que ese compromiso “refleja muchas de las necesidades más urgentes de nuestro país”.

Kennedy dijo el lunes en una entrevista con “The State of California” en la estación de radio KCBS que la búsqueda de su candidato a la vicepresidencia tuvo como prioridad a “alguien que pudiera representar a los jóvenes”. Y añadió el martes que Shanahan –quien, según dijo, al igual que él, ha “abandonado el Partido Demócrata”– también comparte sus preocupaciones sobre la excesiva intervención del gobierno y su desconfianza en las capacidades de los principales partidos políticos para generar un cambio duradero.

“Ella les dirá que ahora entiende que las agencias de defensa trabajan para el complejo industrial militar, que los organismos de salud trabajan para las grandes farmacéuticas y que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos trabaja para las grandes agroindustrias y los cárteles de alimentos procesados”, dijo Kennedy en su mitin de Oakland. “Que la Agencia de Protección Ambiental está coludida con los que contaminan, que los científicos pueden ser mercenarios, que los funcionarios del gobierno a veces actúan como espías, y que la Reserva Federal trabaja para Wall Street y permite a los banqueros millonarios aprovecharse de las pequeñas empresas y de los trabajadores estadounidenses”.

Kennedy también dijo que, en parte, la herencia cultural de Shanahan desempeñó al menos cierta función en el hecho de que la eligiera.

“Quería a alguien que honre las tradiciones de nuestra nación, como una nación de inmigrantes, pero también que comprenda que, para ser una nación, necesitamos tener fronteras seguras”, dijo.

Anteriormente, Kennedy había mostrado interés en elegir a una persona famosa o a un nombre conocido como el quarterback de la NFL Aaron Rogers, la estrella de “Dirty Jobs” Mike Rowe o el exgobernador de Minnesota Jesse Ventura, que fue luchador y actor.

Según los registros financieros de campaña, Shanahan ha donado desde hace mucho tiempo a los candidatos demócratas, incluido el hecho de dar la máxima cantidad permitida a Kennedy cuando éste aún perseguía la nominación de ese partido antes de optar por una candidatura independiente en octubre.

No se sabe si Shanahan usará su propio dinero en la campaña, pero ya ha abierto su billetera para apoyar a Kennedy.

Fue una de las impulsoras y la principal donante detrás de un anuncio presentado durante el Super Bowl producido por American Values 2024, un super PAC partidario de Kennedy, al que aportó 4 millones de dólares. En respuesta a las críticas provocadas por la publicación del anuncio, el super PAC indicó que su “idea, financiación y ejecución provinieron principalmente” de Shanahan.

El super PAC puede aceptar fondos ilimitados, pero tiene legalmente prohibido coordinarse con el equipo de Kennedy.

Pero como candidata a la vicepresidencia, Shanahan puede aportar directamente sumas ilimitadas a la campaña. Eso puede ser un enorme impulso para el costoso esfuerzo de Kennedy de estar en las boletas de los 50 estados de Estados Unidos, un esfuerzo que, en sus palabras, costará 15 millones de dólares y le exigirá obtener más de un millón de firmas.