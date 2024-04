Preparan el escenario para juicio vs Donald

Nueva York.- Un jurado completo de 12 personas y seis suplentes se reunió el viernes en el caso de dinero secreto de Donald Trump, preparando el escenario para las declaraciones de apertura la próxima semana en el primer juicio penal contra un expresidente de Estados Unidos.

Horas más tarde, un juez de la corte de apelaciones rechazó un intento de último minuto de detener el caso por parte de los abogados de Trump, quienes argumentaron que la selección del jurado fue apresurada y que el presunto candidato presidencial republicano no puede obtener un juicio justo en Manhattan.

El jurado, que incluye a un ingeniero de software, un banquero de inversiones, un profesor de inglés y varios abogados, tomó su forma final después de que los abogados pasaron días interrogando a docenas de posibles miembros del jurado sobre si pueden juzgar imparcialmente a Trump en la ciudad donde construyó su imperio inmobiliario antes de ser elegido. en 2016.

El juicio coloca los problemas legales de Trump en el corazón de su reñida carrera contra el presidente Joe Biden, y es probable que el oponente de Trump aproveche testimonios poco halagadores y lascivos para argumentar que no es apto para regresar como comandante en jefe.

Mientras tanto, Trump está utilizando la fiscalía como un grito de guerra político, presentándose como víctima mientras hace malabarismos con su doble papel de acusado criminal y candidato presidencial.

El juez Juan Merchán dijo que los abogados presentarán declaraciones de apertura el lunes por la mañana antes de que los fiscales comiencen a exponer su caso alegando un plan para encubrir historias negativas que Trump temía que perjudicarían su campaña presidencial de 2016.

A pesar del fracaso de repetidos intentos anteriores de retrasar el juicio, un abogado de Trump estuvo en un tribunal de apelaciones horas después de que se reuniera el jurado, argumentando que Merchan hizo imposible que Trump obtuviera un panel imparcial al acelerar el proceso de selección.

"Creo respetuosamente que pensar que se podría encontrar un jurado imparcial en ese período de tiempo es insostenible", dijo el abogado Clifford Robert.

La jueza Marsha Michael denegó la solicitud apenas unos minutos después de una breve audiencia.

De vuelta en el tribunal de primera instancia, Merchan expresó su frustración cuando los abogados de Trump presionaron para revisar una letanía de fallos previos al juicio.

"En algún momento, es necesario aceptar los fallos del tribunal", dijo Merchan. "No hay nada más que aclarar. No hay nada más que argumentar. Tendremos declaraciones de apertura el lunes por la mañana. Este juicio está comenzando".

Justo después de que el jurado se sentara, los equipos de emergencia acudieron a un parque fuera del juzgado, donde un hombre se había prendido fuego. El hombre sacó panfletos que defendían teorías de conspiración y los distribuyó por el parque antes de empaparse en una sustancia inflamable y prenderse fuego, dijeron las autoridades. Estaba en estado crítico el viernes por la tarde.

Trump ha pasado la semana sentado tranquilamente en la sala del tribunal mientras los abogados presionaban a los posibles miembros del jurado sobre sus opiniones sobre él en una búsqueda de cualquier parcialidad que les impidiera escuchar el caso. Durante las pausas del proceso, criticó el caso en las redes sociales o ante las cámaras de televisión en el pasillo, calificándolo de "caza de brujas" por motivos políticos.

"Este juicio es un concurso de resistencia largo y amañado, en el que se enfrentan personas desagradables y corruptas que quieren DESTRUIR NUESTRO PAÍS", escribió el viernes en las redes sociales.

Durante cinco días de selección del jurado, decenas de personas fueron despedidas del jurado después de decir que no creían que pudieran ser justos. Otros expresaron ansiedad por tener que decidir un caso tan importante con una enorme atención de los medios, a pesar de que el juez ha dictaminado que los nombres de los jurados serán conocidos sólo por los fiscales, Trump y sus equipos legales.

Una mujer que había sido elegida para formar parte del jurado fue despedida el jueves después de expresar su preocupación por los mensajes que, según dijo, recibió de amigos y familiares cuando aspectos de su identidad se hicieron públicos. El viernes, otra mujer rompió a llorar mientras un fiscal la interrogaba sobre su capacidad para decidir el caso basándose únicamente en las pruebas presentadas ante el tribunal.

"Me siento muy nerviosa y ansiosa en este momento", dijo la mujer. "Lo siento mucho. Tampoco me gustaría que alguien que se siente así juzgue mi caso. No quiero hacer perder el tiempo al tribunal".

Mientras se interrogaba a más jurados potenciales el viernes, Trump pareció inclinarse en la mesa de la defensa, garabateando algunos papeles e intercambiando notas con uno de sus abogados. De vez en cuando se animaba y miraba hacia el estrado del jurado, incluso cuando un posible miembro del jurado dijo que se había ofrecido como voluntario en un esfuerzo por "conseguir el voto" para la campaña de Hillary Clinton.

Trump habló con los periodistas antes de que comenzara el proceso del viernes, criticando una orden de silencio que los fiscales lo acusaron de violar. Merchan ha programado argumentos para la próxima semana sobre la solicitud de los fiscales de declarar a Trump por desacato al tribunal y multarlo por publicaciones en las redes sociales que, según dicen, desafían los límites de lo que puede decir sobre posibles testigos.

"La orden de silencio tiene que levantarse. A la gente se le permite hablar sobre mí y yo tengo una orden de silencio", dijo Trump.

Merchan también escuchó argumentos el viernes sobre la solicitud de los fiscales de sacar a relucir los enredos legales previos de Trump si sube al estrado como testigo en el caso del dinero para guardar silencio. Trump ha dicho que quiere testificar, pero no está obligado a hacerlo y siempre puede cambiar de opinión.

Los fiscales de Manhattan han dicho que quieren interrogar a Trump sobre su reciente juicio por fraude civil que resultó en una sentencia de 454 millones de dólares después de que un juez descubriera que Trump había mentido sobre su riqueza durante años. Él está apelando ese veredicto. Merchan dijo que se pronunciaría sobre el asunto en los próximos días.

El juicio se centra en un pago de 130.000 dólares que Michael Cohen, exabogado y reparador personal de Trump, le hizo a la actriz porno Stormy Daniels para evitar que sus afirmaciones de un encuentro sexual con Trump se hicieran públicas en los últimos días de la carrera de 2016.

Los fiscales dicen que Trump ocultó la verdadera naturaleza de los pagos en los registros internos cuando su empresa reembolsó a Cohen, quien se declaró culpable de cargos federales en 2018 y se espera que sea un testigo estrella de la fiscalía.

Trump ha negado haber tenido un encuentro sexual con Daniels y sus abogados argumentan que los pagos a Cohen fueron gastos legales legítimos.

Trump enfrenta 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales. Podría recibir hasta cuatro años de prisión si es declarado culpable, aunque no está claro si el juez optaría por ponerlo tras las rejas. Es casi seguro que Trump apelará cualquier condena.

Trump está involucrado en cuatro casos penales, pero no está claro que otros lleguen a juicio antes de las elecciones de noviembre. Las apelaciones y las disputas legales han provocado retrasos en los otros tres casos que acusan a Trump de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020 y de acaparar ilegalmente documentos clasificados.