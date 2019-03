Pone EU en cuarentena a 2 mil migrantes

Más de 2 mil personas detenidas en centros para migrantes a lo largo de Estados Unidos han sido puestas en cuarentena por brotes de paperas y otras enfermedades contagiosas, confirmó la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) a medios locales.

El portavoz de ICE, Brendan Raedy, indicó que hay un total de 2 mil 287 detenidos aislados por exposición a un arrestado con una enfermedad contagiosa, según la revista Newsweek.

De acuerdo con la misma fuente, Raedy no precisó cuántos de esos detenidos habían contraído paperas u otras enfermedades antes de su captura por las autoridades estadounidenses.

El portavoz explicó que cuando a un detenido se le traslada a lo que llama zona de aislamiento significa que estuvo expuesto a alguien a quien se le confirmó que tiene paperas o a alguien que está en observación o tiene síntomas.

Además, el protocolo exige que aquellos detenidos que no presentan síntomas pero que estuvieron expuestos a otro enfermo, o con probabilidad de estarlo, deben permanecer bajo movilidad restringida hasta que pasen 25 días desde la exposición más reciente a la enfermedad.

En los últimos doce meses, los Cuerpos del Servicio de Salud (IHSC) han investigado casos de paperas, varicela y gripe en 51 centros de detención.

En esas pesquisas se identificaron 236 pacientes con paperas, 423 con gripe y 461 con varicela.

Las cifras son llamativas puesto que desde enero de 2016 hasta febrero de 2018, esta misma agencia no documentó ningún caso de paperas; y solo 73 de varicela y 34 de gripe.

Según el Departamento de Servicios de Salud del estado de Texas, se han diagnosticado al menos 186 casos de paperas en instalaciones federales para inmigrantes desde octubre.

Asimismo, varios medios de comunicación revelaron que casi 200 personas en Texas habían contraído la enfermedad dentro de los centros de detención.