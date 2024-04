Plantea juicio contra Trump desafío al Servicio Secreto

Associated Press | El exmandatario, durante un mitin en Washington realizado el 6 de enero de 2021 The New York Times | El Servicio Secreto tiene la obligación legal de proteger a los presidentes actuales y anteriores. Pero ninguno se ha enfrentado nunca a la posibilidad de ser encarcelado

El Servicio Secreto de Estados Unidos se dedica a proteger al Presidente, tanto si está en el Despacho Oval como si visita una zona de guerra en el extranjero. ¿Pero proteger a un ex presidente en prisión? La perspectiva no tiene precedentes. Ese sería el reto si Donald J. Trump -a quien la agencia está obligada por ley a proteger las 24 horas del día- es declarado culpable en su juicio penal en Manhattan y condenado a cumplir condena. Incluso antes de las declaraciones de apertura del juicio, el Servicio Secreto estaba en cierta medida planeando la extraordinaria posibilidad de un ex presidente entre rejas. Los fiscales habían pedido al juez del caso que recordara a Trump que los ataques a testigos y miembros del jurado podrían llevarle a la cárcel incluso antes de que se emitiera el veredicto. (Es mucho más probable que el juez, que celebra una vista el martes para debatir si el señor Trump debe ser declarado en desacato por violar una orden de silencio, emita una advertencia o imponga una multa antes de dar el paso extremo de encarcelar al expresidente de 77 años). La semana pasada, como resultado de la solicitud de la fiscalía, funcionarios con agencias federales, estatales y municipales tuvieron una reunión improvisada sobre cómo manejar la situación, según dos personas con conocimiento del asunto. Esa conversación entre bastidores -en la que participaron funcionarios del Servicio Secreto y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley pertinentes- se centró únicamente en cómo trasladar y proteger al señor Trump si el juez ordenaba encarcelarlo brevemente por desacato en una celda de detención del tribunal, dijeron las personas. El desafío mucho más importante -cómo encarcelar con seguridad a un ex presidente si el jurado lo declara culpable y el juez lo condena a prisión en lugar de confinamiento en casa o libertad condicional- aún no se ha abordado directamente, según algunos de los doce funcionarios actuales y anteriores de la ciudad, el estado y el gobierno federal entrevistados para este artículo. Ello se debe, al menos en parte, a que si el Sr. Trump es finalmente condenado, es casi segura una larga y reñida serie de apelaciones, posiblemente hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Esto retrasaría cualquier sentencia durante meses, si no más, dijeron varias de las personas, que señalaron que una sentencia de prisión era poco probable. Pero el reto sigue siendo enorme. Y no sólo para el Servicio Secreto y los funcionarios de prisiones, que se enfrentarían a la pesadilla logística de encarcelar de forma segura al Sr. Trump, que también es el presunto candidato republicano a la presidencia. "Obviamente, es un territorio inexplorado", dijo Martin F. Horn, que ha trabajado en los niveles más altos de las agencias penitenciarias estatales de Nueva York y Pensilvania y fue comisionado de los departamentos de corrección y libertad condicional de la ciudad de Nueva York. "Ciertamente, ningún sistema penitenciario estatal ha tenido que enfrentarse a esto antes, y ninguna prisión federal tampoco". Steven Cheung, el director de comunicaciones de la campaña del señor Trump, dijo que el caso contra el ex presidente era "tan espurio y tan débil" que otros fiscales se habían negado a presentarlo, y lo llamó "una caza de brujas partidista sin precedentes." "Que el sueño febril demócrata de encarcelar al nominado del Partido Republicano haya alcanzado este nivel expone sus raíces estalinistas y muestra su absoluto desprecio por la democracia estadounidense", dijo. Proteger a Trump en un entorno carcelario implicaría mantenerlo separado de otros reclusos, así como controlar su comida y otros artículos personales, según las autoridades. Si fuera encarcelado, un destacamento de agentes trabajaría 24 horas al día, siete días a la semana, rotando dentro y fuera de las instalaciones, dijeron varios funcionarios. Aunque las armas de fuego están estrictamente prohibidas en las prisiones, los agentes irían armados. Exfuncionarios de prisiones dijeron que había varias prisiones del estado de Nueva York y cárceles de la ciudad que han sido cerradas o parcialmente cerradas, dejando alas o grandes secciones de sus instalaciones vacías y disponibles. Uno de esos edificios podría servir para encarcelar al ex presidente y alojar a su destacamento de protección del Servicio Secreto. Anthony Guglielmi, portavoz del Servicio Secreto en Washington, declinó en un comunicado hablar de "operaciones de protección" específicas. Pero dijo que la ley federal exige que los agentes del Servicio Secreto protejan a los ex presidentes, y añadió que para ello utilizan tecnología, inteligencia y tácticas de última generación. Thomas J. Mailey, portavoz de la agencia penitenciaria del estado de Nueva York, dijo que su departamento no podía especular sobre cómo trataría a alguien que aún no ha sido sentenciado, pero que tiene un sistema "para evaluar y atender las necesidades médicas, de salud mental y de seguridad de los individuos." Frank Dwyer, portavoz de la agencia de cárceles de Nueva York, se limitó a decir que "el departamento encontraría un alojamiento apropiado" para el ex presidente. El juicio en Manhattan, uno de los cuatro casos penales pendientes contra el señor Trump y posiblemente el único que irá a un jurado antes de las elecciones, se centra en las acusaciones de que falsificó registros para encubrir un escándalo sexual relacionado con una estrella del porno. El ex presidente está acusado de 34 delitos de falsificación de registros comerciales. Si es declarado culpable, el juez del caso, Juan M. Merchan, podría condenarle a penas que van desde la libertad condicional a cuatro años de prisión en una cárcel estatal, aunque para un delincuente primerizo de la edad de Trump, esa pena sería extrema. Si el Sr. Trump es condenado, pero elegido presidente de nuevo, no podría indultarse a sí mismo porque la acusación fue presentada por el Estado de Nueva York. En circunstancias normales, cualquier sentencia de un año o menos, coloquialmente conocida como "tiempo de ciudad", se cumpliría generalmente en la tristemente célebre Rikers Island de Nueva York, sede de las siete cárceles del Departamento Correccional. (Allí es donde el ex director financiero del señor Trump, Allen H. Weisselberg, de 76 años, cumple actualmente su segunda condena de cinco meses por delitos relacionados con su trabajo para su antiguo jefe). Cualquier condena de más de un año, conocida como condena estatal, se cumpliría generalmente en una de las 44 prisiones gestionadas por el Departamento de Correccionales y Supervisión Comunitaria del Estado de Nueva York. El ex presidente también podría ser condenado a un período de libertad condicional, lo que plantea la extraña posibilidad de que el ex comandante en jefe se presente periódicamente ante un funcionario del Departamento de Libertad Condicional de la ciudad. Tendría que seguir las instrucciones del funcionario de libertad condicional y responder a preguntas sobre su trabajo y su vida personal hasta que finalizara el período de libertad condicional. También se le prohibiría relacionarse con gente de mala reputación y, si cometiera algún delito más, podría ser encarcelado inmediatamente.