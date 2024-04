Declara editor de un tabloide que Trump le pidió 'ayudar a la campaña'

The New York Times | El expresidente Donald J. Trump en un tribunal de Manhattan el martes.Credit...Pool photo by Brendan McDermid

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar El antiguo editor de The National Enquirer reanudará su testimonio el jueves. Un testigo clave en el juicio penal de Donald J. Trump descorrió el telón el martes sobre lo que los fiscales dicen que fue una conspiración para influir en las elecciones presidenciales de 2016, describiendo cómo utilizó su tabloide para ayudar a la campaña del Sr. Trump. El testigo, David Pecker, editor durante muchos años de The National Enquirer, describió una reunión de 2015 con el señor Trump y su fijador en ese momento, Michael D. Cohen. Los fiscales describieron la reunión, que tuvo lugar en la sede del Sr. Trump en Midtown Manhattan, como la "conspiración de la Torre Trump". Los fiscales dicen que esa reunión es donde el trío tramó sus esfuerzos para ocultar varios escándalos sexuales durante la campaña de 2016. Uno de esos esfuerzos, un pago de $ 130,000 dinero de silencio Sr. Cohen hizo a una estrella porno, Stormy Daniels, está en el corazón del caso. Antes de que el tribunal levantara la sesión, Pecker declaró que Cohen y Trump le habían preguntado qué podían hacer él y sus revistas "para ayudar a la campaña", una declaración crucial que apoya el argumento de la acusación de que los hombres no sólo protegían la reputación personal de Trump, sino que ayudaban a su candidatura presidencial. "Yo sería sus ojos y oídos", recordó el Sr. Pecker diciéndoles, mientras explicaba la práctica tabloide de "atrapar y matar", en la que un medio de comunicación compró los derechos de una historia, sólo para nunca publicarlo. Se espera que el Sr. Pecker vuelva al estrado cuando se reanude el juicio el jueves. El tribunal no se reunirá el miércoles. Durante aproximadamente tres horas de testimonio el martes, el editor de tabloides describió cómo el Sr. Cohen se comunicó con él para proteger al Sr. Trump de historias negativas, incluyendo la afirmación aparentemente falsa de un portero de que el Sr. Trump había engendrado un hijo fuera del matrimonio. El Sr. Pecker declaró que el Sr. Cohen le había dicho que "el jefe estaría muy contento" de que se suprimiera esa historia. El Sr. Pecker también describió su trabajo con el Sr. Cohen para generar una cobertura negativa de los rivales políticos del Sr. Trump, diciendo que el Sr. Cohen le daría información y que The National Enquirer a veces "embellecería" y añadiría algo más. Sr. Pecker también dijo que el Sr. Cohen fue "físicamente en todos los aspectos de lo que la campaña estaba trabajando." Pero, en lo que puede haber sido un momento positivo para la defensa, testificó que el Sr. Cohen, que siempre insistió en que no era un empleado de la campaña, sino el abogado personal del Sr. Trump, puede haber "inyectado a sí mismo" en la campaña a veces. El Sr. Trump, que reembolsó al Sr. Cohen por el dinero de silencio, está acusado de 34 cargos de falsificación de registros comerciales. Cada cargo refleja un cheque, factura o libro de contabilidad que los fiscales dicen disfrazado el verdadero propósito de su reembolso del Sr. Cohen, que se espera que sea un testigo clave en su contra. El testimonio del Sr. Pecker el martes se produjo después de una audiencia difícil para el Sr. Trump y su equipo legal, ya que los fiscales argumentaron que los ataques del Sr. Trump a los testigos y miembros del jurado plantearon una "amenaza" para el juicio. Los fiscales instaron al juez a declararle en desacato por lo que consideraron 11 violaciones de la orden de silencio que le prohíbe atacar a testigos, fiscales, miembros del jurado y personal del tribunal, así como a sus familiares. Un fiscal, Christopher Conroy, enumeró varias declaraciones del Sr. Trump que la oficina del fiscal de distrito cree que cruzó la línea, incluyendo llamar al Sr. Cohen y a la Sra. Daniels "bolsas de sordidez" y volver a publicar un ataque contra el jurado, que se produjo la noche antes de que un miembro del jurado que ya había sido sentado pidiera ser excusado. "Lo que sucedió aquí fue exactamente lo que esta orden estaba destinada a prevenir, y al acusado no le importa", dijo el Sr. Conroy. El abogado del Sr. Trump, Todd Blanche, argumentó que los mensajes del Sr. Trump eran de naturaleza política, y dijo que no violaban la orden porque él simplemente estaba respondiendo a "un aluvión de ataques políticos", incluido el del Sr. Cohen. Los fiscales han pedido al juez, Juan M. Merchan, que multe a Trump con 1.000 dólares por cada violación. El juez Merchan, cuya hija ha estado entre los objetivos del Sr. Trump, no se pronunció inmediatamente. Pero parecía escéptico de las afirmaciones de la defensa. En un momento dado, después de que el Sr. Blanche dijo al juez que el Sr. Trump estaba tratando de cumplir con la orden, el juez Merchan respondió: "Usted está perdiendo toda credibilidad ante el tribunal." La audiencia sobre la orden de silencio fue acalorada en algunos momentos, con el juez Merchan regañando al Sr. Blanche por no ofrecer ningún hecho en su defensa del ex presidente. "No ha presentado nada", dijo. Más información sobre la vista. Una de las cuestiones clave de la vista fue que Trump se hizo eco de las declaraciones de Jesse Watters, comentarista de Fox News, en una publicación en las redes sociales. La cita completa, compartida por el Sr. Trump, decía: "Están pillando a Activistas Liberales encubiertos mintiendo al Juez para entrar en el Jurado de Trump". Ayer, en su declaración de apertura, la fiscalía acusó al Sr. Trump, al Sr. Cohen y al Sr. Pecker de conspirar para enterrar historias negativas sobre el Sr. Trump antes de las elecciones de 2016. El abogado del señor Trump proclamó que "el presidente Trump es inocente". Aquí está una mirada hacia atrás en el día en la corte. PUBLICIDAD