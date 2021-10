Pide Biden a corporaciones pagar 'parte justa' de impuestos

El presidente Biden dijo que es hora de que las corporaciones "paguen su parte justa" mientras discuten las tasas impositivas durante el ayuntamiento, publicó CNN.

Dijo que, actualmente, Estados Unidos se encuentra "en una circunstancia en la que las empresas estadounidenses no están pagando su parte justa", y agregó: "Vengo del estado corporativo del mundo: Delaware".

Biden continuó: "Más corporaciones en Delaware que todos los demás estados de la unión juntos. ¿De acuerdo? Ahora, este es el trato. Tiene 55 corporaciones, por ejemplo, en los Estados Unidos de América que ganan más de $ 40 mil millones, no pague un centavo. Ni un solo centavo rojo. Ahora, no me importa, soy un capitalista. Espero que puedas ser millonario o multimillonario. Pero al menos paga tu parte justa. Contribuye un poco ".

Biden dijo que los líderes corporativos saben que "deberían pagar un poco más" en impuestos.

"La tasa impositiva, la tasa impositiva corporativa era 35 puntos - 37%. Barack y yo pensamos que debería bajar. Pensamos que debería bajar al 28%. En el proceso, bajó al 21% bajo Trump. incluso a los líderes corporativos, y sabes que si estás en el sector inmobiliario, grandes inmobiliarias, pregúntales. Saben que deberían pagar un poco más del 21% porque la idea de que si eres maestro de escuela y bombero están pagando a una tasa impositiva más alta que la que pagan como porcentaje de sus impuestos ".