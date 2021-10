Prohibir armas de asalto, el acuerdo más difícil que he trabajado: Biden

Anderson Cooper abrió el foro de ayuntamiento preguntando al presidente Biden qué tan cerca está de un acuerdo sobre su proyecto legislativo, el plan "Reconstruir mejor", publicó CNN.

Biden bromeó: "No hay problema. Todo listo".

El presidente luego describió lo que está en la legislación, calificándola de "gran cosa".

"Esto es muy importante. Tenemos dos planes. Uno es el plan de infraestructura: carreteras, autopistas, puentes, autobuses, trenes, etc. Y el otro es lo que yo llamo la economía del cuidado. Tiene mucho dinero ahí para la remediación ambiental y la economía del cuidado. Por ejemplo, queremos que la economía se mueva, pero millones de mujeres no pueden ir a trabajar porque no tienen cuidado infantil. Ese tipo de cosas. Hay muchas piezas allí. Hay muchas cosas que la gente no entiende. Y, por cierto, todo esto pagado. Cada centavo ".

Cuando se le preguntó si era el acuerdo más difícil en el que había trabajado, el presidente dijo que aprobar la prohibición de las armas de asalto cuando estaba en el Senado era más difícil.

"Creo que prohibir las armas de asalto es el trato más difícil en el que trabajé. Y lo logré".

El presidente dijo que cree que "conseguiré un trato" en su plan.