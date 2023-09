Par de candidatos republicanos podrían quedar fuera del próximo debate

The New York Times | El gobernador Doug Burgum de Dakota del Norte y el ex gobernador de Arkansas Asa Hutchinson

Después de lograr apenas su participación en el primer debate presidencial republicano del mes pasado, el gobernador Doug Burgum de Dakota del Norte y el ex gobernador de Arkansas Asa Hutchinson, candidatos con pocas probabilidades, al parecer están en riesgo de no calificar al segundo debate del partido que será la próxima semana. Ambos han registrado un apoyo de un solo dígito en los sondeos nacionales en los estados que tienen una nominación temprana que el Comité Nacional Republicano utiliza para determinar su elegibilidad. El estándar es más alto para este debate, que se llevará a cabo hoy en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan en Simi Valley, California. Se espera que varios rivales republicanos mejor conocidos no sean recortados --- aunque el candidato que es el mejor conocido es el ex presidente Donald J. Trump y nuevamente planea no asistir al debate. Trump, quien sigue siendo el favorito de una manera abrumadora para la nominación del partido a pesar de varias acusaciones en su contra, pronunciará un discurso ante los trabajadores automotrices que están en huelga en Michigan. Algunos de los críticos más severos de TRump en el Partido Republicano han aumentado el llamado a los candidatos que están abajo en la tabla de posiciones del partido para que abandonen la competencia, consolidando el apoyo a una alternativa más viable al ex presidente. Emma Vaugh, portavoz del Comité Nacional Republicano, comentó hoy en un correo electrónico que los candidatos tienen hasta 48 horas antes del debate para calificar. Rechazó comentar más acerca cuáles ya lo habían logrado. Antes del primer debate del 23 de agosto, el Comité anunció que iba a aumentar el estándar en los sondeos, del 1 al 3, y la recaudación de fondos para calificar al segundo debate, que es probable que sea televisado por Fox Business.