Apirante presidencial republicano revela plan para regular IA

The New York Times | Will Hurd, exrepresentante de Texas

PUBLICIDAD

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar Estados Unidos.- El plan sobre la política relacionada con la inteligencia artificial que fue dada a conocer por el exrepresentante Will Hurd de Texas hoy, lo convierte en el primer candidato republicano en proponer formalmente una manera de navegar por los usos y peligros de una tecnología tan polémica que comparó con una fisión nuclear. “Una fisión nuclear controlada nos da energía nuclear, limpia, barata e ilimitada”, comentó Hurd en una entrevista con The New York Times. PUBLICIDAD “La fisión nuclear descontrolada nos da armas nucleares que pueden destruir el mundo. Creo que la Inteligencia Artificial equivale a eso”. El plan, que fue reportado primero por Axios, toma un punto de vista expansivo tanto del potencial como de los riesgos de la inteligencia artificial. Él cataloga la inteligencia artificial para a ser utilizada mucho más ampliamente que lo que es actualmente --- tanto en tareas administrativas dentro del gobierno federal y en áreas altamente sensitivas como la defensa nacional --- pero también apoya regular la industria más estrechamente, lo cual es típico de la estrategia de muchos republicanos hacia las industrias privadas. Entre sus propuestas están un llamado a asegurar una compensación cuando la propiedad intelectual de la gente sea utilizada en el contenido generado por la inteligencia artificial, así como el nombre, imagen y protecciones en contra de las llamadas ultra-falsas. También buscará que se requieran permisos para las empresas que deseen construir modelos de inteligencia artificial e imponer “regulaciones estrictas” en las exportaciones de tecnología de inteligencia artificial y rechazaría cualquier exención a los desarrolladores de cualquier responsabilidad bajo las leyes existentes. La inteligencia artificial ya empezó a cambiar las campañas políticas, ya que algunos operadores están utilizándola para escribir los primeros borradores de mensajes para recaudar fondos y automatizar esa tediosa tarea --- y para propagar desinformación, incluyendo falsas imágenes de sus contrincantes. Hurd ha tenido problemas para ganar tracción en las primarias republicanas. No calificó para el primer debate en agosto debido a que no logró el 1 por ciento de apoyo en suficientes sondeos, y sigue estando en riesgo de no poder llegar a un umbral más alto para calificar para el segundo debate que será la próxima semana. PUBLICIDAD