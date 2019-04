Otorgan Pulitzer a coberturas de tiroteos masivos en EU

Nueva York- Los periódicos South Florida Sun Sentinel y el Pittsburgh Post-Gazette obtuvieron el lunes premios Pulitzer y fueron reconocidos junto al Capital Gazette de Maryland por su cobertura de tres tiroteos masivos perpetrados en 2018: en una escuela secundaria, una sinagoga y la redacción de un diario.

The Associated Press obtuvo el galardón en la categoría de periodismo internacional por documentar las tragedias humanitarias de la guerra civil en Yemen, mientras que el The New York Times y el The Wall Street Journal fueron premiados por revelar las finanzas del presidente Donald Trump y descubrir los escándalos de pagos a dos mujeres que afirman haber tenido amoríos con el actual mandatario.

El periódico de Florida recibió el Pulitzer al servicio público por su cobertura de la masacre de 17 personas en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, de Parkland, y por detallar las deficiencias disciplinarias y de seguridad de la escuela que contribuyeron a la masacre.

El Post-Gazette recibió el premio en la categoría de noticias de última hora por reportar la masacre de 11 personas en una sinagoga de la ciudad. El sospechoso que espera su juicio se manifestó en contra de los judíos antes, durante y después del atentado, señalaron las autoridades.

Tras el anuncio del Pulitzer, la redacción del diario de Pittsburgh guardó un momento de silencio en honor a las víctimas. El personal del Sun Sentinel también recibió el galardón con mesura.

``Estamos conscientes de lo que ganamos", dijo la directora editorial Julie Anderson. ``Pero hay familias que aún están envueltas en el dolor, así que no sentimos alegría, es casi... no sé cómo describirlo. Hay muchas emociones".

Mismo caso en el Capital Gazette, que recibió una mención especial por su cobertura y valor ante la masacre ocurrida en su propia sala de redacción. El Consejo del Pulitzer también otorgó al diario una subvención extraordinaria de 100.000 dólares para expandir su labor periodística.

``Claramente, hay muchos sentimientos encontrados", dijo Rick Hutzell, editor de Capital Gazette Communications. ``Nadie quiere ganar un premio por algo que mata a cinco de tus amigos".

Reuters también ganó en la categoría de periodismo internacional por un trabajo que le costó la libertad a dos miembros de su equipo: revelar la brutal represión de los musulmanes rohinyas por parte de las fuerzas de seguridad de Myanmar, donde la mayoría de la población es budista.

Los reporteros Wa Lone y Kyaw Soe Oo cumplen una sentencia de siete años después de ser condenados por violar una ley de secretos oficiales. Sus simpatizantes aseguran que ambos fueron inculpados en represalia a su labor periodística.