No vamos a parar: mexicanos buscan sobrevivientes en Miami

Cortesía: Cadena A.C. / Los mexicanos en labores de rescate

Ciudad de México— Un equipo de siete mexicanos de la ONG Cadena, de la comunidad judía en México, se encuentra entre los rescatistas que buscan a más de 150 personas desaparecidas tras el desplome parcial de un edificio el jueves en Miami.

Benjamin Laniado Kassin, secretario general de Cadena Mundial A.C., comentó que el equipo viajó el mismo día del derrumbe y que la situación que le describen los rescatistas en el terreno es difícil.

"Está lloviendo todo el tiempo, hubo un incendio provocado ahí mismo por el desplome, muchas veces tuvimos que parar actividades por el incendio", comenta en entrevista con REFORMA.

"Hay pocas posibilidades de encontrar gente con vida", admite, "pero con todo y todo no hemos parado".

El equipo mexicano y miembros del Ejército de Israel son los dos grupos extranjeros que están apoyando en las labores de rescate en el sitio, donde se han confirmado nueve muertes.

Cadena apoyó en la búsqueda de sobrevivientes en el sismo de 2017 en el país, y otros terremotos en los últimos años en Haití, Turquía, Nepal y Ecuador, además de asistir en otros desastres naturales a nivel mundial.

Laniado comentó que el jueves por la madrugada lo despertó una llamada del equipo de Cadena en Miami, donde tiene una oficina local, para informarle sobre el desplome.

La ONG decidió mandar al equipo de respuesta inmediata, con un binomio canino y dos detectores de video, Life Locator y Finder, que sirven para escanear los edificios y pueden detectar señales de vida.

A nivel local, Cadena también está apoyando a familiares con atención psicológica. En reuniones con autoridades de Florida, según un reportaje de Associated Press, muchos se han quejado de la lentitud con la que avanza el rescate.

"Las familias están desesperadas, pero hay una situación técnica importante: el edificio estaba muy inestable", comenta Laniado. La estabilización del inmueble con maquinaria pesada para evitar nuevos derrumbes, explica, tomó decenas de horas.

"Estamos haciendo todo lo posible. No tenemos boletos de regreso, ojalá podamos sacar vidas y si no también es importante sacar cadáveres y entregarlos a sus familias", agrega.

Aunque han pasado varios días del derrumbe, Laniado continúa esperanzado de que el equipo de Cadena encuentre a personas con vida entre los escombros.

"Nosotros en Nepal encontramos una vida cinco días después del terremoto. La sacamos con vida", cuenta.

"Con esa experiencia-que no me la contaron, sino que me pasó a mí-digo: no vamos a parar. Hay que seguirle dando hasta que ya no haya posibilidades".