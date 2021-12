No castigará EU a militares por ataque en Kabul que mató a 10 civiles

Nueva York.- Ninguno de los militares involucrados en un fallido ataque con drones en Kabul, Afganistán, que mató a 10 civiles, enfrentará ningún tipo de castigo después de que el secretario de Defensa Lloyd J. Austin III aprobó las recomendaciones de dos altos comandantes, dijo un alto funcionario del Pentágono.

El Pentágono reconoció en septiembre que el último ataque con aviones no tripulados de Estados Unidos antes de que las tropas estadounidenses se retiraran de Afganistán fue un trágico error que mató a civiles, incluidos siete niños, después de decir inicialmente que había sido necesario para evitar un ataque del Estado Islámico a las tropas.

Una investigación de alto nivel posterior sobre el episodio no encontró violaciones de la ley, pero no llegó a exonerar por completo a los involucrados, diciendo que era "asunto del comandante". Austin dejó la última palabra sobre cualquier acción administrativa, como reprimendas o degradaciones, a dos altos comandantes: el general Kenneth F. McKenzie Jr., jefe del Comando Central del ejército, y el general Richard D. Clarke, jefe de el Comando de Operaciones Especiales. Ambos oficiales no encontraron motivos para sancionar a ninguno de los militares involucrados en el episodio, dijo el funcionario del Pentágono. El funcionario habló bajo condición de anonimato para discutir delicados asuntos de personal.

En dos décadas de guerra contra enemigos oscuros como Al Qaeda y el Estado Islámico, el ejército de los Estados Unidos ha matado a cientos, si no miles, de civiles por accidente en zonas de guerra como Irak, Afganistán, Siria y Somalia. Y aunque el ejército de vez en cuando acepta la responsabilidad de un ataque aéreo errante o una incursión terrestre que dañe a los civiles, rara vez responsabiliza a personas específicas.