Niños sobrevivientes relatan horror que vivieron durante masacre

Uvalde.- Una niña sobreviviente de la masacre en una escuela primaria en Texas dijo que se cubrió con la sangre de una amiga y fingió estar muerta mientras esperaba la llegada de la ayuda.

Miah Cerrillo, de 11 años, dijo a CNN que ella y una amiga llamaron el martes al número de emergencias 911 del teléfono de una maestra muerta y esperaron lo que le pareció fueron tres horas para la llegada de los agentes a la escuela primaria Robb en Uvalde.

El agresor Salvador Ramos, de 18 años, estuvo en el interior de la escuela durante más de una hora hasta que fue abatido a tiros por agentes tácticos de la Patrulla Fronteriza. Esto según altos funcionarios policiales que revelaron el jueves nuevos detalles sobre un periodo de tiempo confuso y a veces contradictorio que ha airado y frustrado a los padres y observadores que exigían a la policía que ingresara en la escuela.

Los niños que sobrevivieron al ataque, en el que perecieron 19 alumnos y dos maestras, describieron cómo lo que sería un día festivo de fin del año escolar se convirtió rápidamente en una jornada de terror.

Samuel Salinas, de 10 años, dijo a “Good Morning America” de la cadena ABC que él y otros alumnos fingieron estar muertos después de que Ramos abrió fuego sobre la clase. Samuel fue alcanzado por una esquirla en el muslo.

“Disparó contra la maestra y después contra los chicos”, dijo Samuel, que se encontraba en la clase de Irma García. García murió en el ataque y su esposo, Joe García, falleció el jueves al parecer de un ataque cardiaco.

Gemma Lopez, de 10 años, se encontraba en un salón del mismo pasillo cuando Ramos ingresó en el edificio. Dijo a “Good Morning America” que una bala penetró la pared de su aula antes de que se declarara el cierre total de emergencia.

Su mejor amiga, Amerie Garza, fue una de las víctimas de la masacre.

Estudiantes llamaron muchas veces al 911

Los estudiantes que estaban en el aula con el atacante llamaron al 911 varias veces, incluida una llamada larga durante la cual se escucharon algunos disparos y otros sonidos del ataque, según Steven McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, informó The New York Times.

El Sr. McCraw describió las llamadas de esta manera en una conferencia de prensa el viernes:

Una persona identificada, no diré su nombre, pero estaba en la habitación 112, llamó al 911 a las 12:03. La duración de la llamada, fue de 1 minuto y 23 segundos. Se identificó y susurró que estaba en la habitación 112.

A las 12:10, volvió a llamar, en la habitación 112, informó que había varios muertos.

A las 12:13, nuevamente, llamó por teléfono.

Nuevamente a las 12:16, ella volvió a llamar y dijo que había entre ocho y nueve estudiantes vivos.

A las 12:19, se hizo una llamada al 911 y llamó otra persona en la habitación 111. No diré su nombre. Colgó cuando otro estudiante le dijo que colgara.

A las 12:21, se podía escuchar por la llamada al 911 que se dispararon tres tiros.

A las 12:36, una llamada al 911, duró 21 segundos. La persona que llamó inicialmente devolvió la llamada. El niño-estudiante volvió a llamar y le dijeron que se quedara en la línea y que se quedara muy callado. Ella le dijo al 911 que le disparó a la puerta.

Aproximadamente a las 12:43 y 12:47, le pidió al 911 que enviara a la policía ahora.

A las 12:46, dijo que no podía, que podía oír a la policía en la puerta de al lado.

A las 12:50 se hacen disparos, se escuchan por la llamada al 911.

A las 12:51, es muy fuerte y suena como si los oficiales estuvieran sacando a los niños de la habitación. En ese momento, el primer niño que llamó estaba afuera antes de que se cortara la llamada.

Con información de Associated Press y The New York Times.