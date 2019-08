Niños quedan 'devastados' sin sus padres tras redadas de ICE

Morton.- Elizabeth Iraheta, una ciudadana estadounidense, pasaba por la planta de procesamiento de Koch Foods en Morton, Mississippi, el miércoles cuando vio a oficiales de inmigración en el exterior y un helicóptero sobrevolaba la zona. Grandes autobuses plateados fueron alineados en la entrada a la planta mientras los agentes bloqueaban las puertas, indicó The Washington Post.

Los oficiales de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) habían allanado el lugar de trabajo y estaban deteniendo a inmigrantes indocumentados. Al final del operativo, casi 700 personas fueron arrestadas.

La madre de Angie era una de ellas.

Amistades de la madre de Angie llevaron a la niña de 12 años a la planta de procesamiento de alimentos para despedirse antes de que los agentes subieran a su mamá a un autobús junto con docenas de otros inmigrantes.

Angie no fue la única niña que se quedó sin sus padres en Mississippi el miércoles, según los informes. Muchos niños no tenían a donde ir. Algunos caminaron a casa al salir de la escuela, pero no hubo quién los recibiera, debido a que sus padres habían sido detenidos en la redada.

Algunos voluntarios establecieron un refugio improvisado para los niños en un gimnasio local para que pasaran la noche, según informó Alex Love de WJTV. Había comida, “pero la mayoría de los niños estaban devastados y lloraban por sus padres y no podían comer”, dijo Love en Twitter.

ICE allanó el miércoles siete lugares de trabajo en seis ciudades de Mississippi, arrestando a cientos de personas en el proceso que, según la dependencia, eran indocumentados. Fue el operativo policiaco más grande que se realiza en un centro laboral en la historia de Estados Unidos, según informó Abigail Hauslohner de The Post.