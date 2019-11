Nadie está a salvo en México: NYT

Ciudad de México— El asesinato de nueve miembros de la familia LeBaron en ataques demuestra que la violencia de grupos criminales dedicados al narcotráfico no sólo cobra víctimas de personas directamente involucradas o de aquellos que han tomado el camino incorrecto, sino también cobra vidas de gente inocente, valora el diario The New York Times (NYT).

Según el Times, los acontecimientos en Sonora borraron brutalmente la creencia de que sólo mueren aquellos que se internan en esos hechos.

"Incluso en una nación tan golpeada por la violencia como México, que está sufriendo su año más mortal en más de dos décadas, el asesinato de madres e hijos inocentes ha despojado cualquier pretensión de que el caos está calculado, y por lo tanto es controlado", manifiesta el diario en una crónica de los acontecimientos.

La muerte sin sentido de los miembros de esta familia marca una crisis existencial para México y para el Presidente Andrés Manuel López Obrador, expresa el medio.

De acuerdo con los reportes de la crónica realizada por Azam Ahmed en el NYT, los parientes de las víctimas son conscientes de que los asesinatos no son un caso aislado y que han cobrado relevancia y alcanzado interés mundial porque ellos son parte de una familia prominente.

"En las últimas semanas, una ola de desastres ha sacado el tema a la luz pública: el asesinato de 14 policías en un sólo episodio; un tiroteo separado que dejó 15 muertos ; una ciudad entera sitiada a plena luz del día por casi 400 hombres armados del Cártel de Sinaloa, el grupo criminal que una vez dirigió Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo", dice la crónica del diario.

"En ese caso, el cártel superó por completo a las fuerzas del Gobierno mexicano, tomó como rehenes a ocho de sus miembros y los obligó a dejar en libertad al hijo de Guzmán".

Según la crónica publicada este viernes en el periódico neoyorquino, los ataques contra la familia LeBarón arrojan luz internacional sobre la violencia que vive el país.