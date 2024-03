Trump puede pagar una fianza menor en un caso de fraude civil

The New York Times | La reducción del importe de los bonos puede ayudar a Donald J. Trump a evitar un desastre financiero inminente.Credit...Ahmed Gaber para The New York Times

Con Donald J. Trump en el reloj para asegurar una fianza de casi 500 millones de dólares en su caso de fraude civil, un tribunal de apelaciones de Nueva York parece haber dado el ex presidente un salvavidas el lunes, diciendo que aceptaría una fianza mucho más pequeña de 175 millones de dólares. La decisión de un panel de cinco jueces del tribunal de apelaciones fue una victoria crucial e inesperada para el ex presidente, que podría evitar un desastre financiero inminente. Si el tribunal hubiera denegado su petición, y si no hubiera obtenido la fianza completa, Trump se habría arriesgado a perder el control de sus cuentas bancarias y, en última instancia, incluso de algunas de sus propiedades más importantes. Por ahora, esas consecuencias nefastas podrían quedar en suspenso. Si el Sr. Trump obtiene la fianza más pequeña, impediría que la oficina del fiscal general de Nueva York, que presentó el caso acusándole de inflar fraudulentamente su patrimonio neto, cobrara mientras el Sr. Trump apela la sentencia de 454 millones de dólares impuesta por un juez de primera instancia. La apelación podría tardar meses o más en resolverse. El Sr. Trump tiene 10 días para asegurar la fianza, y dos personas con conocimiento de sus finanzas dijeron que debería ser capaz de hacerlo para entonces. En un comunicado, Trump dijo que "acataría la decisión" y pagaría una fianza de una empresa externa o pondría el dinero él mismo. Añadió que la decisión del tribunal de apelación de reducir la fianza "demuestra lo ridícula e indignante" que es la sentencia de 454 millones de dólares. Una portavoz del fiscal general, Letitia James, señaló que el Sr. Trump estaba "todavía frente a la rendición de cuentas por su fraude asombroso" y que la sentencia "sigue en pie." Una fianza de apelación es una promesa de una empresa externa de que cubrirá su sentencia si finalmente no puede pagar. Para obtenerla, el Sr. Trump debe pagar una tasa a la empresa de fianzas y pignorar una considerable suma de dinero en efectivo como garantía. Trump no tiene que entregar la garantía por ahora, pero la empresa de fianzas tendría derecho a cobrarla si no paga. Los abogados de Trump habían pedido al tribunal de apelaciones que aceptara una fianza menor o que suspendiera por completo el requisito de la fianza. Argumentaron que el tribunal probablemente anularía la multa de 454 millones de dólares impuesta por el juez de primera instancia una vez que escuchara el fondo de su apelación, alegando que era "extremadamente desproporcionada e inconstitucional". El juez de primera instancia, Arthur F. Engoron, declaró al Sr. Trump responsable de conspirar para inflar su patrimonio neto con el fin de obtener préstamos favorables de los bancos y otros beneficios financieros. Los 454 millones de dólares reflejaban los pagos de intereses que el Sr. Trump se ahorró engañando a sus prestamistas, así como los beneficios de la reciente venta de dos propiedades. El juez Engoron no se detuvo ahí. También impuso varias restricciones al Sr. Trump y a su empresa familiar. Durante tres años, el Sr. Trump no podrá dirigir ninguna empresa neoyorquina, incluidas partes de la suya propia, ni obtener un préstamo de un banco de Nueva York. Las mismas restricciones se aplican a sus hijos adultos durante dos años. Y prorrogó el nombramiento de un monitor independiente, una persona externa vigilante para mantener un ojo en el negocio familiar. Por sorpresa, el tribunal de apelaciones suspendió el lunes la mayoría de las nuevas restricciones, salvo la del monitor. Trump se opone a todos los castigos, pero la sanción económica es la que más le alarma. Hasta que el tribunal aceptó la fianza más pequeña el lunes, el Sr. Trump estaba en el gancho para obtener una fianza por el importe total. Habría tenido que comprometer una cantidad significativa de garantía a la compañía de bonos - alrededor de $ 557 millones, dijeron sus abogados - incluyendo la mayor cantidad de dinero en efectivo como sea posible, así como las acciones y bonos que podría vender rápidamente. También habría debido a la compañía de bonos una comisión que podría haber ascendido a casi 20 millones de dólares. En una reciente presentación judicial, los abogados de Trump revelaron que no había podido obtener una fianza por el importe total a pesar de los "esfuerzos diligentes" que incluyeron el contacto con más de 30 compañías de fianzas. Lo calificaron de "imposibilidad práctica". El problema era sencillo: Gran parte de la riqueza de Trump está ligada al valor de sus bienes inmuebles, que las empresas de bonos rara vez aceptan como garantía. Según un reciente análisis del New York Times, Trump tenía más de 350 millones de dólares en efectivo, además de acciones y bonos, una cantidad muy inferior a los 557 millones que habría necesitado como garantía. Sin embargo, tenía suficientes garantías para depositar recientemente una fianza de 91,6 millones de dólares en el caso de difamación que perdió contra E. Jean Carroll, y ahora parece tener suficientes para asegurar una fianza de 175 millones de dólares en el caso presentado por la Sra. James. Aún así, se comerá gran parte de sus reservas de efectivo y otras inversiones líquidas. Mientras el Sr. Trump tenga que pignorar dinero como garantía de una fianza, no podrá utilizarlo para financiar sus negocios.