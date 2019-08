'Levantan' cortes de migración en Texas para atender asilo

Ciudad de México— El Gobierno de Estados Unidos adjudicó directamente un contrato para levantar cortes migratorias provisionales en las ciudades texanas de Laredo y Brownsville, de tal manera que pueda atender a más personas que buscan asilo y que por el momento esperan en México.

Planeadas para iniciar funciones el 12 de agosto, estas "oficinas temporales" permitirán desahogar mil 140 audiencias adicionales de migrantes.

"Es de importancia crítica que estas audiencias formales inicien de inmediato en Laredo y Brownsville", afirmó el Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés), al justificar la adjudicación directa a la empresa Deployed Resources, con sede en Nueva York.

Agregó que existe una crisis humanitaria en la frontera con México, que califica como una situación de emergencia que amenaza la seguridad nacional.

En Brownsville no había ninguna oficina para desahogar estas audiencias, de las que se espera despachar 720 por día, mientras que en Laredo sí hay una Corte de Migración, pero con la oficina provisional se procesarán 420 casos adicionales.

Según el diario The New York Times, el número de personas que aguardan audiencia en Nuevo Laredo y Matamoros, fronterizas con Laredo y Brownsville, creció de mil 600 en la primavera a 8 mil 300 a principios de agosto por la devolución de miles de ellos como parte de los Protocolos de Protección a Migrantes (PPM).

La mayoría de los migrantes devueltos son atendidos en cortes de varios condados fronterizos que tradicionalmente habían tenido una carga mínima de expedientes, con excepción de El Paso, que tiene más de 11 mil procesos pendientes.

"Los jueces nos han buscado para compartir su preocupación de que les están diciendo que tienen que agendar 50 casos por la mañana y 50 casos por la tarde, y esos números son, francamente, exorbitantes", dijo el pasado 19 de julio la presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, Ahsley Tabaddor, en una entrevista con NPR, la radio pública estadounidense.

Las Cortes de Migración de ese país están encabezadas por jueces administrativos que dependen del Departamento de Justicia, y sus decisiones pueden ser revisadas por el Poder Judicial, por lo que los procesos pueden prolongarse durante años.

Al cierre de junio de 2019, el sistema de cortes migratorias estadounidenses tenía un rezago de 945 mil 711 casos, de los que 140 mil 47 se desahogan en Texas, con 86 por ciento concentrado en Houston, Dallas y San Antonio.

Deployed Resources, la empresa que instaló las cortes provisionales, ha sido proveedora del Gobierno de Estados Unidos para atender emergencias como los huracanes Michael y Florence, que dejaron daños y damnificados en Florida y Carolina del Norte.