'Le dije que no se postule', afirma Trump sobre Kanye West

Washington.- El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó a Kanye West como "un hombre con serios problemas" que no debe postularse a la presidencia tras reunirse con él durante una cena en Palm Beach.

Trump comenzó a recibir críticas en redes sociales por aceptar darle consejos a "Ye", por lo que el exmandatario utilizó su cuenta en Truth Social para defenderse y decir su punto de vista sobre los cuestionamientos en su contra.

PUBLICIDAD

"Así que ayudo a un hombre con serios problemas, que resulta ser afroamericano, Ye (Kanye West), que ha sido diezmado en su negocio y prácticamente en todo lo demás, y que siempre ha sido bueno conmigo, acepté su solicitud para una reunión en Mar-a-Lago, a solas, para que pueda darle el 'consejo' que tanto necesita".

"Aparece con tres personas, dos de las cuales no conocía, la otra un político que no he visto en años. Le dije que no se postule para el cargo, será una total pérdida de tiempo, no puede ganar", escribió Trump.

Al final, Donald Trump añadió que las críticas en su contra se desataron por las noticias falsas que surgieron respecto a la reunión que tuvo con Kanye West.