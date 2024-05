Juicio no depende de Daniels, sino de registros comerciales

Associated Press | Stormy testifica en el estrado Associated Press | El ex presidente saluda mientras regresa a la sala del tribunal

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Nueva York.- La abogada defensora de Donald Trump acusó ayer jueves a Stormy Daniels de alterar lentamente los detalles de un presunto encuentro sexual con Trump en 2006, tratando de persuadir a los jurados de que no se puede creer a un testigo clave de la acusación en el juicio por dinero secreto del ex presidente. “Tú inventaste todo esto, ¿verdad?”, preguntó la abogada Susan Necheles. “No”, respondió Daniels. Mientras el jurado observaba, las dos mujeres intercambiaron críticas sobre lo que Necheles dijo que eran inconsistencias en la descripción de Daniels del encuentro con Trump en una habitación de hotel. Pero a pesar de todas las conversaciones sobre lo que pudo haber sucedido en esa habitación, a pesar del desconcertante testimonio de la actriz de cine para adultos de que ella consintió en tener relaciones sexuales en parte debido a un “desequilibrio de poder”, el caso contra Trump no depende de si su relato es cierto o incluso creíble. Es un juicio sobre el cambio de manos (transacciones comerciales) y si esos pagos se realizaron para influir ilegalmente en las elecciones de 2016. El ex presidente está acusado de 34 cargos de falsificación de registros comerciales internos de la Organización Trump. Los cargos surgen de trámites como facturas y cheques que se consideraban gastos legales en los registros de la empresa. Los fiscales dicen que esos pagos fueron en gran medida reembolsos al abogado de Trump, Michael Cohen, quien pagó a Daniels 130 mil dólares para que guardara silencio. Los testimonios de las últimas tres semanas han oscilado entre contables y banqueros que transmiten los detalles prácticos de los procedimientos de pago de cheques y transferencias electrónicas a historias poco halagadoras y sórdidas sobre Trump y las maquinaciones del mundo sensacionalista destinadas a mantenerlos en secreto. Este caso penal podría ser el único contra el presunto candidato presidencial republicano que vaya a juicio antes de que los votantes decidan en noviembre si lo envían de regreso a la Casa Blanca. Trump se ha declarado inocente y se presenta como víctima de un sistema de justicia políticamente contaminado que trabaja para negarle otro mandato. Muchas peticiones Entre tanto, mientras la amenaza de cárcel se cierne sobre Trump tras sus repetidas violaciones de la orden de silencio, sus abogados están luchando contra la orden del juez Juan M. Merchán y buscando una decisión rápida en un tribunal de apelaciones. Si el tribunal se niega a levantar la orden de silencio, los abogados de Trump quieren permiso para llevar su apelación al tribunal superior del estado. Al mismo tiempo, también pidieron a Merchan que modificara la orden para que Trump pudiera responder públicamente al testimonio de Daniels. Merchan denegó la solicitud, así como dos solicitudes de anulación del juicio. “Mi preocupación no es sólo proteger a la señora Daniels o a un testigo que ya ha testificado. Mi preocupación es proteger la integridad de estos procedimientos en su conjunto”, dijo Merchan. Trump estaba furioso fuera de la sala del tribunal al final del día. “Soy inocente”, dijo. “Estoy detenido en este tribunal con un juez corrupto que está totalmente en conflicto”. El recuento En el momento del pago a Daniels, Trump y su campaña estaban aturdidos por la publicación en octubre de 2016 de las imágenes nunca antes vistas de “Access Hollywood” de 2005 en las que se jactaba de agarrar los genitales de las mujeres sin su permiso. Los fiscales han argumentado que la tormenta política por la cinta de “Access Hollywood” aceleró el pago a Cohen para evitar que Daniels hiciera públicas sus afirmaciones que podrían perjudicar aún más al entonces candidato ante los ojos de las votantes femeninas. La cinta sacudió a los líderes del Comité Nacional Republicano, y “hubo conversaciones sobre cómo sería posible reemplazarlo como candidato si llegara el momento”, según el testimonio de Madeleine Westerhout, una asistente de Trump que trabajaba en el Comité Nacional Republicano cuando la grabación se filtró. Daniels estuvo en el estrado durante siete horas y media durante dos días. Durante el interrogatorio de los fiscales, ella transmitió con detalle gráfico lo que dijo que sucedió durante su encuentro, después de que los dos se conocieron en una salida de golf de celebridades en Lake Tahoe, donde los patrocinadores incluían el estudio de cine para adultos donde ella trabajaba. Trump frunció el ceño y negó con la cabeza durante gran parte de la descripción de Daniels, incluido cómo lo encontró sentado en la cama del hotel en ropa interior después de que ella regresó del baño y que él no usó condón. En un momento, el juez dijo a los abogados defensores durante una conversación paralela, fuera del alcance del jurado y del público, que podía oír a Trump “maldecir audiblemente”. El equipo legal de Trump han tratado de presentar a Daniels como una mentirosa y extorsionadora que intenta derribar a Trump después de sacar dinero y fama de su historia sobre él. Y dicen que los pagos de dinero para mantener su silencio fueron un esfuerzo por proteger su reputación y su familia –no su campaña– protegiéndolos de historias embarazosas sobre su vida personal. Interrogatorio intenso El jueves (ayer), Necheles interrogó a Daniels sobre su descripción del encuentro en el que describió miedo e incomodidad incluso cuando consintió tener relaciones sexuales. Ella testificó a principios de esta semana que, si bien no fue amenazada físicamente, sintió un “desequilibrio de poder” cuando Trump, en su habitación del hotel, se paró entre ella y la puerta y le hizo proposiciones. En cuanto a si se sintió obligada a tener relaciones sexuales con él, reiteró el jueves que él no la drogó ni la amenazó físicamente. Pero, dijo, “Mis propias inseguridades, en ese momento, me impidieron decir que no”. Necheles sugirió que su trabajo en el porno significaba que su historia sobre su conmoción y miedo por las supuestas insinuaciones sexuales de Trump no era creíble. “Has actuado y tenido sexo en más de 200 películas porno, ¿verdad?”, preguntó Necheles. “¿Y hay hombres y mujeres desnudos teniendo sexo, incluyéndote a ti, en esas películas?”. Necheles continuó: “Pero según usted, ver a un hombre sentado en una cama con una camiseta y unos calzoncillos era tan perturbador que le daba mareos”. La experiencia con Trump fue diferente de la pornografía por varias razones, explicó Daniels, incluido el hecho de que el magnate tenía más del doble de su edad, era más grande que ella y que no esperaba encontrarlo desnudo cuando saliera del baño. “Salí del baño y vi a un hombre mayor que no esperaba estar allí”, dijo. Necheles la presionó sobre por qué aceptó el pago y se mantuvo callada en lugar de hacerlo público. “¿Por qué no hiciste eso?”, preguntó, cuestionándose por qué Daniels no celebró una conferencia de prensa como había planeado. “Porque se nos estaba acabando el tiempo”, comentó Daniels. ¿Quiso decir, preguntó Necheles, que se estaba quedando sin tiempo para utilizar el reclamo para ganar dinero? “Para difundir la historia”, respondió Daniels. Las negociaciones se desarrollaban en las últimas semanas de la campaña presidencial de 2016. Ella testificó que nunca habló con Trump sobre el pago y dijo que no tenía conocimiento de si el magnate estaba al tanto de la transacción o estaba involucrado en ella. “Usted no tiene conocimiento personal sobre su participación en esa transacción o lo que hizo o no hizo”, preguntó Necheles. “No directamente, no”, respondió Daniels. La fiscal Susan Hoffinger preguntó más tarde a Daniels: “¿Ha estado diciendo mentiras sobre el señor Trump o la verdad sobre el señor Trump?”. “La verdad”, dijo Daniels, quien también dijo que aunque ha ganado dinero desde que surgió su historia, también ha tenido que gastar mucho para contratar seguridad, mudarse de casa y tomar otras precauciones, y todavía le debe a Trump cientos de miles de dólares en honorarios de abogados. “A fin de cuentas, ¿decir públicamente la verdad sobre el señor Trump ha sido algo neto positivo o neto negativo en su vida?” –Preguntó Hoffinger. “Negativo”, respondió Daniels en voz baja. PUBLICIDAD