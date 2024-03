Hace Biden rara mención a la mariguana en el Estado de la Unión

The New York Times | Un cuarto de cultivo en un dispensario de mariguana de Nuevo México The New York Times | El tercer discurso del presidente Biden sobre el Estado de la Unión fue un éxito para sus partidarios, preocupados por sus perspectivas de reelección

Nueva York.- En su discurso sobre el estado de la Unión del jueves por la noche, el presidente Biden mencionó brevemente un tema que a menudo se ha mostrado reacio a tratar: la mariguana. Fue la primera vez que el Sr. Biden planteó el tema en el discurso anual, una inclusión de alto perfil que podría representar un cambio hacia la promoción de los esfuerzos que ha hecho para liberalizar la política del cannabis. Y renovó la especulación de que un presidente que durante mucho tiempo ha sido personalmente conservador en el tema podría estar dispuesto a entrar más de puntillas en posiciones que gozan de un amplio apoyo no sólo en su partido, sino en el público en general, mientras se prepara para una campaña difícil. La ley federal sitúa la mariguana en la misma categoría que drogas como la heroína y el LSD, y Biden ha evitado pedir su legalización. Pero en su discurso, se refirió a las medidas más limitadas que había estado tomando para limar los bordes duros de la ley. Mientras enumeraba objetivos e iniciativas sobre armas, reforma policial y violencia doméstica, también incluyó "ordenar a mi gabinete que revise la clasificación federal de la mariguana y borrar miles de condenas por mera posesión, porque nadie debería ser encarcelado por el simple hecho de consumir". Despenalizar el cannabis y borrar automáticamente las condenas por su consumo fueron algunas de las promesas del presidente en su primera campaña, y desde entonces su administración ha avanzado hacia ese objetivo, proponiendo rebajar la clasificación de la mariguana lejos de las drogas más duras y concediendo miles de indultos y conmutaciones por delitos de drogas no violentos. Cualquier intento de relajar la política sobre la mariguana podría resultar un terreno político fértil. Las encuestas han mostrado un aumento constante en el número de estadounidenses que apoyan la legalización. Según las encuestas de Gallup del año pasado, el 70% de los estadounidenses creía que el consumo debería ser legal. El mayor apoyo se registró entre los adultos más jóvenes, con casi ocho de cada diez jóvenes de 18 a 34 años a favor de la legalización total, un grupo de edad en el que, según las encuestas, el presidente ha sufrido una hemorragia de apoyos. La campaña de Biden ha tratado de establecer contrastes más agudos con su casi seguro oponente republicano, el expresidente Donald J. Trump, cuyo propio lenguaje sobre la delincuencia se ha vuelto más apocalíptico a medida que avanzaba la campaña. Ha dicho que admira la libertad que tienen los déspotas para ejecutar a los narcotraficantes. Aun así, muchas de las medidas que ha tomado la Casa Blanca hasta la fecha no han cambiado de forma decisiva la inseguridad jurídica que rodea al consumo de mariguana. Los miles de indultos y conmutaciones que el Sr. Biden ha concedido no equivalen a la eliminación de los antecedentes penales, a pesar de sus lamentaciones sobre las consecuencias que las condenas anteriores pueden tener para los solicitantes de empleo. Y sigue siendo incierto si se rebajarán las sanciones penales federales por mariguana. En 2022, el Sr. Biden ordenó al Departamento de Salud y Servicios Humanos que estudiara la posibilidad de reclasificar la mariguana de la Lista I, que es la categoría más restrictiva y conlleva penas severas en virtud de las leyes federales sobre tráfico, a la Lista III, con el fin de que se acepte más ampliamente para uso médico. El departamento recomendó el cambio el pasado mes de agosto. Pero la recomendación aún tiene que ser revisada por la Administración para el Control de Drogas, que podría actuar este año.