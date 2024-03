Biden se mofa de su edad en su nuevo spot electoral

Washington DC, Estados Unidos.- El presidente estadounidense, Joe Biden, no pone excusas por su edad en el primer anuncio de campaña de una compra de publicidad de 30 millones de dólares a través de los estados en disputa después del Supermartes, presentándose como más eficaz que su predecesor, Donald Trump.

El anuncio de 60 segundos comienza con Biden, de 81 años, abordando una de las principales preocupaciones de los votantes sobre su candidatura a un segundo mandato, al reconocer: "Miren, no soy un tipo joven, eso no es ningún secreto".

"Pero la cuestión es que sé cómo hacer las cosas para el pueblo estadounidense".

Biden repasa una lista de logros, entre ellos dirigir al país durante la pandemia de Covid-19, reducir los precios de los medicamentos y fortalecer la economía.

El bombardeo publicitario de seis semanas en televisión y plataformas digitales está diseñado para destacar los principales temas del discurso del jueves sobre el Estado de la Unión, y está dirigido a las comunidades negra, asiática e hispana.

Pero el primer anuncio pretende abordar una preocupación compartida por una amplia franja de votantes.

La edad de Biden se ha convertido en uno de sus principales puntos débiles durante la campaña, aunque muchos votantes comparten las mismas preocupaciones sobre Trump, que tiene 77 años.

Una encuesta reciente de The Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos reveló que el 63 por ciento no confía mucho o nada en la capacidad mental de Biden para ejercer eficazmente como Presidente. En la encuesta, el 57 por ciento dijo que Trump carece de la memoria y la agudeza necesarias para el cargo.

Mientras tanto, un supercomité de acción política que respalda a Trump ha publicado un anuncio en el que destaca la edad de Biden y declara: "Si Biden gana, ¿podrá sobrevivir hasta 2029?".

El anuncio de Biden termina con lo que se presenta como una toma falsa, en la que él mira a la cámara y bromea: "Mira, soy muy joven, enérgico y guapo. ¿Para qué demonios hago esto?"