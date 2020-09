Falla Facebook en tratar de limitar a QAnon

Oakland— El mes pasado, Facebook dio a conocer que estaba imponiendo medidas estrictas en la actividad vinculada a QAnon, una enorme teoría de conspiración que falsamente afirma que un grupo secreto satánico dirige el mundo, así como otros movimientos extremistas violentos.

Desde entonces, un movimiento que milita en Facebook y que hizo un llamado para realizar un conflicto armado en las calles de las ciudades de Estados Unidos ha ganado miles de nuevos seguidores.

Un grupo de QAnon en Facebook, que también ha agregado cientos de nuevos seguidores, cuestiona el sentido común de las prácticas médicas contra la pandemia, como usar mascarillas en público y quedarse en casa si uno está enfermo.

La campaña que asegura que está haciendo conciencia sobre el tráfico humano ha logrado atraer a cientos de miles de personas hacia los grupos responsables de la teoría de conspiración y a páginas de esta red social.

En ocasiones, las propias recomendaciones de Facebook --- los algoritmos que hacen aparecer ese contenido para las personas en el sitio --- ha empujado a los usuarios hacia los grupos que están discutiendo las conspiraciones de QAnon, de acuerdo a una investigación realizada por The New York Times, a pesar de que la empresa ha asegurado que eso no sucedería.

La inhabilidad de esta empresa de Silicon Valley de frenar el contenido extremista, a pesar de las frecuentes advertencias de algunos usuarios preocupados, está renovando las dudas acerca de los límites de sus políticas y si se involucrará en una lucha interminable con QAnon y otros grupos que consideran a esta red social como un campo de batalla clave en su guerra en línea.