Acusan a Casa Blanca de politizar reseña del libro de John Bolton

The New York Times

Washington.- Los asesores de la Casa Blanca intervinieron indebidamente para evitar que un manuscrito del exasesor de seguridad nacional del presidente Trump, John R. Bolton, se hiciera público, dijo un funcionario en una carta presentada en la corte este miércoles, acusándolos de hacer afirmaciones falsas y de tratar de coaccionarla.

En un documento extraordinario de 18 páginas, la abogada del funcionario que supervisó la revisión previa a la publicación del libro, Ellen Knight, describe a la administración Trump como manejando su respuesta al libro de mala fe. Su relato implicaba que el Departamento de Justicia pudo haberle dicho a un tribunal que el libro contiene información clasificada, y abrió una investigación criminal sobre Bolton, basándose en falsos pretextos.

Un asistente de Trump también "le ordenó que no respondiera temporalmente" a una solicitud de Bolton de revisar un capítulo sobre los tratos de Trump con Ucrania para que pudiera ser publicado durante el juicio político, escribió el abogado de Knight. Kenneth L. Wainstein.

Dijo que su cliente había determinado en abril que el libro de Bolton, "The Room Where It Happened", ya no contenía información clasificada, pero que el "proceso apolítico" fue "comandado por personas designadas por políticos con un propósito aparentemente político" para ir tras Bolton. Las acciones que se le pidió que tomara "no tenían precedentes en su experiencia", decía la carta.

Knight dijo que los políticos designados le pidieron repetidamente que firmara una declaración para usarla contra Bolton, y que tenía una variedad de afirmaciones falsas. Dijo que después de su negativa, fue reasignada de la Casa Blanca a pesar de las expectativas anteriores de que haría la transición a un puesto permanente allí.

"Nunca antes se le había pedido que tomara las medidas descritas anteriormente, y nunca había escuchado que los predecesores en su puesto recibieran tales instrucciones en el curso de sus revisiones previas a la publicación", decía la carta.