Explican estadounidenses que no están vacunados por qué tomaron esa decisión

Nueva York— Debido a que la variante Delta del coronavirus está arrasando en Estados Unidos, el enfoque se ha mantenido en las millones de personas del país que no han aceptado vacunarse contra el Covid.

Pero ¿por qué no vacunarse en este punto de la pandemia? Un podcast de The New York Times, The Daily, ha escuchado a unos pocos de los aproximadamente 90 millones de estadounidenses que son elegibles para vacunarse pero han decidido no hacerlo.

Don, un padre soltero de 38 años de Pittsburgh, dice que no se ha vacunado “sólo porque no me gusta aceptar las cosas a la primera”.

Lyndsey, una mujer de Florida, lo lamentó. Su familia decidió no vacunar a su abuela y murió de coronavirus.

Otros han dicho que no se vacunan porque todos los días cambian las cosas y la información y que cuando sientan que necesitan la vacuna se la aplicarán, hay quienes no se vacunan porque de todas maneras tienen que usar mascarilla y se pueden enfermar, otras no lo hacen por las reacciones que provocan las vacunas y por no convertirse en un experimento.