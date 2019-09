Evitan candidatos demócratas defender a Biden

Estados Unidos— Los demócratas están unidos contra el presidente Donald Trump por haberle pedido a los ucranianos que investigara a su principal rival político, pero eso no significa que vayan a defender a Joe Biden.

Kamala Harris, Bernie Sanders y Elizabeth Warren no han aprovechado las oportunidades que han tenido para defender a Biden en contra de las acusaciones infundadas de Trump, de que Biden y su hijo son parte de la corrupción ucraniana.

Ellos son los principales competidores de Biden en la nominación presidencial demócrata del 2020.

Algunos de los demás candidatos demócratas han dicho que el asunto es contra Trump, no contra Biden.

Esa disparidad ha frustrado a Biden y a sus aliados, ya que consideran que deben cerrar filas en contra de los ataques de Trump o se van a arriesgar a dañar al nominado del partido como lo hizo con Hillary Clinton en el 2016.