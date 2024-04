EU es más vulnerable a la propaganda extranjera, advierte senador

The New York Times | El senador demócrata por Virginia Mark Warner, que dirige el Comité de Inteligencia, afirmó que la vulnerabilidad a las operaciones de influencia no se limita a Estados Unidos

Nueva York.- El peligro contra las elecciones de Estados Unidos que representa Rusia y otros poderes extranjeros es mucho más grande actualmente que en el 2020, dijo este martes el presidente del Comité de Inteligencia del Senado. El senador demócrata Mark Warner de Virginia, quien encabeza el Comité, dijo que el peligro ha aumentado por varias razones: los países adversarios se han hecho más adeptos a propagar desinformación, los estadounidenses son más vulnerables a esa propaganda, la comunicación entre el gobierno y las empresas de redes sociales es más difícil y la inteligencia artificial les está proporcionando a los poderes extranjeros nuevas habilidades. Este miércoles, el Comité de Inteligencia va a llevar a cabo una audiencia sobre las amenazas a la elección, aunque fue pospuesta este martes para permitir que el Senado considerara los artículos del juicio político contra Alejandro N. Mayorkas, secretario de Seguridad Interna. Warner dijo que espera reprogramar rápidamente la audiencia. Un reporte bipartidista del Comité de Inteligencia del Senado, cuyo último volumen fue dado a conocer en el 2020, hizo una crónica amplia de los esfuerzos que hicieron los rusos para influenciar la política estadounidense en el 2016. Desde entonces, Rusia ha perfeccionado su habilidad para cambiar los debates en Europa y Estados Unidos, las personas de todos lados son más vulnerables, dijo Warner. Durante un tiempo. Los estadounidenses y europeos están más conscientes de la desinformación u operativos de influencia de Rusia y otros poderes extranjeros. Aunque actualmente, las teorías de conspiración parece que están teniendo más tracción. "Debido a la polarización de este país y la falta de fe en las instituciones, la gente cree cualquier cosa o no cree en cosas que eran consideradas como fuentes confiables de información", dijo Warner. "Hay mucha más disponibilidad para aceptar teorías de conspiración". La vulnerabilidad para influenciar las operaciones, dijo Warner, no está limitado a Estados Unidos. En Eslovaquia, por ejemplo, la información rusa influenció los puntos de vista de la guerra de Rusia en Ucrania. "Eslovaquia era un 80 por ciento a favor de Ucrania. Dos años más tarde, debido a la desinformación e información errónea rusa, hay un gobierno a favor de Rusia y el 55 por ciento de los eslovacos piensan que Estados Unidos empezó la guerra en Ucrania". "Nuestros adversarios de China, Rusia, Irán y otras naciones saben que esa desinformación funciona y es increíblemente barato", dijo Warner. Agregó que es importante que los oficiales de inteligencia tengan una renovada sensación de urgencia acerca del peligro de la influencia extranjera.