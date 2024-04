Arremete Harris contra Trump por el aborto

Nueva York.- La vicepresidenta Kamala Harris arremetió contra el expresidente Donald J. Trump sobre el derecho al aborto en un mitin de campaña en Arizona el viernes, acusándolo de ser directamente responsable de una decisión judicial de esta semana que confirmó la prohibición casi total del aborto en el estado, de 160 años de antigüedad.

"Anular Roe fue solo el acto de apertura", dijo la Sra. Harris a una multitud de varias docenas de simpatizantes en un centro comunitario en Tucson, Arizona. "Sólo el primer acto de una estrategia más amplia para acabar con los derechos y libertades de las mujeres. Forma parte de un ataque total, estado por estado, contra la libertad reproductiva. Y todos debemos entender quién es el culpable: El expresidente Donald Trump hizo esto".

La Sra. Harris continuó llamando a las restricciones al aborto en estados como Arizona "las prohibiciones de aborto de Trump".

Esta semana, el Tribunal Supremo de Arizona dictaminó que una ley de 1864 que prohíbe casi todos los abortos, sin excepciones por violación o incesto, podría aplicarse, aunque no de inmediato. Los médicos podrían ser procesados en virtud de esta ley, que data de una época anterior a que Arizona se convirtiera en estado.

La decisión del tribunal se produjo el día después de que el Sr. Trump dijera que el aborto debería dejarse en manos de los estados, lo que subraya el terreno político desfavorable para los republicanos sobre el tema. Como presidente, Trump nombró a tres de los jueces del Tribunal Supremo que votaron a favor de anular el caso Roe contra Wade en 2022, lo que ha llevado a una proliferación de prohibiciones del aborto en los estados rojos.

Los demócratas, encabezados por la Sra. Harris, han aprovechado la ley de Arizona. La campaña de Biden lanzó una nueva campaña de mensajería con el lema: "Donald Trump hizo esto". Grupos por el derecho al aborto en Arizona han organizado mítines en todo el estado, que este año tiene una carrera por un escaño abierto en el Senado que podría determinar el control de la cámara.

"Esta ha sido una semana muy, muy aterradora para nuestro estado de Arizona", dijo el representante Rubén Gallego, un demócrata que se postula para ese escaño en el Senado contra Kari Lake, un republicano. "La decisión del martes nos ha sacudido a todos. Ahora tenemos la prohibición del aborto más extrema del país".

Los candidatos demócratas de todo el país se están centrando en el aborto en sus carreras, animados por el conocimiento de que el tema ha impulsado a su partido a una serie de victorias inesperadas en los últimos dos años. El aborto es uno de los pocos temas en los que el presidente Biden obtiene mejores resultados que Trump.

Trump ha dicho que no apoya la ley de Arizona, así como otras restricciones extremas como la prohibición de seis semanas en Florida. Ha argumentado que apoyar esas prohibiciones perjudica a los republicanos en las urnas. Pero sus aliados han hecho planes para utilizar el gobierno federal para limitar el aborto si ganan la Casa Blanca. En Tucson, la Sra. Harris se refirió a esos planes, que según The New York Times se basarían en la aplicación de la Ley Comstock.

"Esto es lo que parece un segundo mandato de Trump", dijo la Sra. Harris. "Más prohibiciones, más sufrimiento y menos libertad. Al igual que hizo en Arizona, básicamente quiere llevar a Estados Unidos de vuelta a la década de 1800."

"¡Qué vergüenza!", gritó la multitud cuando describió el impacto potencial de la ley de 1864.

Para la Sra. Harris, la importancia del aborto en la carrera presidencial es una oportunidad de ampliar su perfil como vicepresidenta, así como su presencia en la campaña electoral. El mes pasado, se convirtió en la funcionaria estadounidense de más alto rango que ha visitado una clínica abortista.

"Kamala Harris se ha convertido en la zar del aborto de la administración Biden", dijo en un comunicado Carol Tobias, presidenta del Comité Nacional del Derecho a la Vida, un grupo antiabortista. "En lugar de unirse al movimiento provida para crear programas y redes de seguridad que ayuden a promover soluciones reales para las mujeres y sus hijos antes de nacer, Joe Biden y Kamala Harris se han dedicado al alarmismo y la propaganda".

Es posible que Harris sea una mensajera más natural sobre el aborto que Biden, un católico practicante de 81 años que lleva mucho tiempo expresando su incomodidad personal con el procedimiento, incluso cuando se ha convertido en un firme partidario del derecho al aborto. Rara vez utiliza la palabra "aborto" en sus discursos. El viernes, en cambio, Harris se inclinó por el tema.

En Estados Unidos, argumentó, la libertad incluye el derecho "a tomar decisiones sobre el propio cuerpo y no a que el gobierno le diga a la gente lo que tiene que hacer".