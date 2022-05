'Él tenía sus razones'; Madre del tirador de Texas

La madre de Salvador Ramos, el responsable de la matanza en una primaria en Texas, pidió perdón a los familiares de las víctimas; pero también dijo que su hijo tuvo sus razones.

Adriana Martínez Reyes, madre de Salvador Ramos, quien mató a 19 niños y dos adultos en una escuela de Uvalde, en Texas, habló en exclusiva para Televisa tras salir de la iglesia de la comunidad.

“No tengo palabras, no tengo palabras para decir, porque no sé lo que estaba pensando, él tenía sus razones para hacer lo que hizo y por favor, no lo juzguen yo no’más quiero… a los niños inocentes que se murieron, perdóname. ¿Qué les dices a los familiares de ellos? Perdóneme, perdonen a mi hijo, yo sé él tiene sus razones. ¿Qué razones pudo haber tenido? A que se acercaran más a sus niños en vez de poner atención a las cosas otras cosas malas, yo no tengo palabras, no sé”, explicó Adriana Martínez Reyes, madre de Salvador Ramos.

Dijo que no sabe en dónde consiguió Salvador las armas que utilizó en el tiroteo.

“¿Es cierto esto que a Salvador le regalaron el rifle de cumpleaños de 18 años? ¿O es una mentira de redes sociales? No, así es el problema, la gente pone mucha atención el social media, that’s a big problem in social media. Descríbeme a Salvador. Era bien calladito, bien callado, he was inself, él no le molestaba a nadie, él no le hacía nada a nadie. ¿Te dijo algo antes de ayer en la mañana? No”, aseguró.

Después de las 11 de la mañana del martes, tras herir gravemente a su abuela materna, Salvador escapó en una camioneta pickup perdiendo el control en un canal de desagüe a pocos metros del colegio Robb, en donde Albert grabó el accidente y fue testigo del inicio de la balacera.