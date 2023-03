Desde cohetes hasta cojinetes, EU lucha para alimentar la máquina de guerra

Washington.- El almirante de la Armada envió un mensaje contundente a los contratistas militares que fabrican misiles guiados de precisión para sus buques de guerra, submarinos y aviones en un momento en que Estados Unidos envía armas a Ucrania y se prepara para la posibilidad de un conflicto con China.

"Mírenme. No perdono el hecho de que no estén entregando la artillería que necesitamos. ¿De acuerdo?" El almirante Daryl Caudle, quien está a cargo de entregar armas a la mayor parte de la flota de la Marina en la costa este, advirtió a los contratistas durante una reunión de la industria en enero. “Estamos hablando de la guerra, de la seguridad nacional y de ir contra un competidor aquí y un adversario potencial que no se parece a nada que hayamos visto. Y no podemos payasear con estas entregas”.

PUBLICIDAD

Su frustración abierta refleja un problema que se ha vuelto preocupantemente evidente a medida que el Pentágono envía sus propias existencias de armas para ayudar a Ucrania a mantener a raya a Rusia y Washington observa con cautela señales de que China podría provocar un nuevo conflicto al invadir Taiwán: Estados Unidos carece de la capacidad para producir las armas que la nación y sus aliados necesitan en un momento de mayores tensiones entre las superpotencias.

La consolidación de la industria, las líneas de fabricación agotadas y los problemas de la cadena de suministro se han combinado para limitar la producción de municiones básicas como proyectiles de artillería y, al mismo tiempo, generar preocupación sobre la creación de reservas adecuadas de armas más sofisticadas, incluidos misiles, sistemas de defensa aérea y radares de contraartillería.

El Pentágono, la Casa Blanca, el Congreso y los contratistas militares están tomando medidas para abordar los problemas.

Los presupuestos de adquisiciones están creciendo. El ejército está ofreciendo a los proveedores contratos de varios años para alentar a las empresas a invertir más en su capacidad de fabricación y está enviando equipos para ayudar a resolver los cuellos de botella en el suministro. En términos más generales, el Pentágono está abandonando algunos de los cambios de reducción de costos adoptados después del final de la Guerra Fría, incluidos los sistemas de entrega justo a tiempo de estilo corporativo y un impulso para reducir la industria.

“Estamos comprando hasta los límites de la base industrial incluso cuando estamos expandiendo esos límites”, dijo este mes la subsecretaria de Defensa Kathleen Hicks en una sesión informativa sobre el plan presupuestario de la administración de Biden para 2024.

Pero es probable que esos cambios tarden en surtir efecto, dejando a los militares viendo cómo se reducen sus existencias de algunas armas clave.