Demanda mujer a Iglesia que la obligó a dar en adopción a su hijo

Omaha.- Cuando lo vio por la ventana del vestíbulo de un hotel de Omaha, Nebraska, sus ojos se llenaron de lágrimas. Ahí estaba, un hombre con una silueta parecida a la de su novio de hace décadas. Un minuto después, Kathleen Chafin abrazó a su hijo, Tom Rouse, por primera vez en su vida.

“Me renovó la vida”, según recordó Chafin en una entrevista con The Washington Post, llorando al recordar la reunión de agosto del 2015. “Me tomó de la mano, la sostuvo con firmeza, y nunca la soltó durante todo el tiempo que pasamos juntos”.

Chafin había pasado décadas buscando a un hijo al que, según ella, nunca quiso dar en adopción. Cuando finalmente se conocieron, sus años de desesperación se convirtieron en ira contra la Iglesia Católica y contra uno de sus sacerdotes, quien, según ella, la manipuló y luego sacó a su hijo de la habitación de un hospital hace 50 años.

Chafin presentó una demanda federal contra la Arquidiócesis de Omaha y la Provincia de la Compañía de Jesús en Wisconsin, alegando el miércoles que un sacerdote jesuita llamado Thomas Halley la obligó a entregar a su hijo en adopción. Ella pide 10 millones de dólares por daños y reparación.

Ninguna organización católica respondió de inmediato a solicitudes para dar algún comentario el lunes por la noche.

Cuando Chafin expresó sus inquietudes por la adopción en el 2015, una investigación de la Provincia de la Compañía de Jesús en Wisconsin concluyó que Halley había operado dentro de la ley y que sus acciones “nacieron del deseo de evitar un escándalo y encontrar buenos hogares para bebés de madres solteras”, según informó el Omaha World-Herald.

Chafin sostiene que la investigación fue fraudulenta y que nunca recibió una copia de los hallazgos de la misma.

“El proceso de la investigación estuvo lleno de las mismas mentiras y manipulaciones que he experimentado toda mi vida”, dijo. "Estaba furiosa”.

Las acusaciones de Chafin no son únicas. Quedó embarazada en 1968, en un tiempo que algunos académicos llaman la “Era Baby Scoop”. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta el momento en que la Corte Suprema legalizara el aborto en el decisivo caso de Roe vs. Wade en 1973, muchas mujeres fueron castigadas y humilladas por tener hijos fuera del matrimonio. Los expertos estiman que más de 1.5 millones de mujeres solteras en Estados Unidos fueron obligadas a renunciar a sus bebés para ser dados en adopción durante dicho período, según el libro del 2006 de Ann Fessler, “The Girls Who Went Away”. Instituciones como la Iglesia Católica ayudaron a aislar a las madres solteras y las presionaron para que renunciaran a sus hijos.