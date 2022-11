Crean físicos 'el agujero de gusano más pequeño y horrible que puedas imaginar'

En un experimento que cumple la mayoría de las casillas misteriosas de la física moderna, un grupo de investigadores anunció este miércoles que había simulado un par de agujeros negros en una computadora cuántica y enviado un mensaje entre ellos a través de un atajo en el espacio-tiempo llamado agujero de gusano.

Los físicos describieron el logro como otro pequeño paso en el esfuerzo por comprender la relación entre la gravedad, que da forma al universo, y la mecánica cuántica, que gobierna el reino subatómico de las partículas.

PUBLICIDAD

"Esto es importante porque lo que tenemos aquí en su construcción y estructura es un agujero de gusano bebé", dijo Maria Spiropulu, física del Instituto de Tecnología de California y líder de un consorcio llamado Quantum Communication Channels for Fundamental Physics, que realizó la investigación. “Y esperamos poder hacer agujeros de gusano para adultos y agujeros de gusano para niños pequeños paso a paso”.

En su informe, publicado este miércoles en Nature, los investigadores describieron el resultado con palabras mesuradas: "Este trabajo es un intento exitoso de observar la dinámica del agujero de gusano transitable en un entorno experimental".

El agujero de gusano que crearon y explotaron Spiropulu y sus colegas no es un túnel a través del espacio físico real, sino un espacio bidimensional “emergente”. Los “agujeros negros” no eran los reales que podían tragarse la computadora, sino líneas de código en una computadora cuántica. Estrictamente hablando, los resultados se aplican solo a un "modelo de juguete" simplificado de un universo, en particular, uno que es similar a un holograma, con campos cuánticos en el borde del espacio-tiempo determinando lo que sucede dentro, más o menos en la forma en que la etiqueta de una lata de sopa describe el contenido.

Para ser claros: los resultados de este experimento no ofrecen la posibilidad de un metro cósmico a través del cual vagar por la galaxia como Jodie Foster en la película "Contacto" o Matthew McConaughey en "Interstellar".

"Supongo que la pregunta clave, que quizás sea difícil de responder, es: ¿Decimos por la simulación que es un agujero negro real?" Daniel Jafferis, profesor de física en Harvard, dijo. "Me gusta el término 'agujero negro emergente'".

Agregó: "Solo estamos usando la computadora cuántica para descubrir cómo se vería y se sentiría si estuvieras en esta situación gravitacional". Él y Alexander Zlokapa, estudiante de doctorado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, son los autores principales del artículo.

Los físicos reaccionaron al artículo con interés y cautela, expresando su preocupación de que el público y los medios pensaran erróneamente que se habían creado agujeros de gusano físicos reales.