Corte Suprema de EU, lista para reanudar su impulso hacia la derecha

Washington.- El último mandato de la Corte Suprema terminó con una serie de bombas judiciales en junio que eliminaron el derecho al aborto, establecieron el derecho a portar armas fuera del hogar y limitaron los esfuerzos para abordar el cambio climático. A medida que los jueces regresan al estrado este lunes, hay pocas señales de que la carrera de la corte hacia la derecha se esté desacelerando.

El nuevo término presentará importantes disputas sobre acción afirmativa, votación, religión, libertad de expresión y derechos de los homosexuales. Y la gran mayoría conservadora de seis jueces de la corte parece estar lista para dominar el nuevo término como lo hizo en el mandato anterior.

“En las cosas que más importan”, dijo Irv Gornstein, director ejecutivo del Instituto de la Corte Suprema en Georgetown Law, “prepárese para muchos 6-3”.

Incluyen demandas a los programas de admisión conscientes de la raza en Harvard y la Universidad de Carolina del Norte. Al igual que en el caso de aborto del período pasado, Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, los precedentes de largo tiempo están en riesgo.

El tribunal ha confirmado en repetidas ocasiones los programas de acción afirmativa destinados a garantizar la diversidad educativa en los colegios y universidades, más recientemente en 2016. En una entrevista de ese año, la jueza Ruth Bader Ginsburg dijo que el problema se había resuelto de forma permanente.

“No espero que veamos otro caso de acción afirmativa”, dijo, “al menos en educación”.

En esa misma entrevista, sin embargo, dijo que temía lo que sucedería si Donald J. Trump, entonces en la campaña electoral, se convirtiera en presidente.

“Para el país, podrían ser cuatro años”, dijo. “Para la corte, podría ser… ni siquiera quiero contemplar eso”.

Trump continuó nombrando a tres miembros de la Corte Suprema, incluida la jueza Amy Coney Barrett, quien sucedió a la jueza Ginsburg después de su muerte en 2020.

Esos cambios ponen en riesgo más de 40 años de precedentes de acción afirmativa, incluido la decisión Grutter v. Bollinger de 2003, en la que la Corte Suprema respaldó programas de admisión holísticos, diciendo que era permisible considerar la raza como un factor entre muchos para lograr la diversidad educativa. Escribiendo por la mayoría en ese caso, la jueza Sandra Day O'Connor dijo que esperaba que "dentro de 25 años", "el uso de preferencias raciales ya no sea necesario".

El tribunal parece dispuesto a decir que el momento del cambio ha llegado varios años antes en los dos casos nuevos, Students for Fair Admissions v. Harvard, No. 20-1199, y Students for Fair Admissions v. University of North Carolina, No. 21-707. Están programados para ser discutidos el 31 de octubre.

El papel que la raza puede desempeñar en la toma de decisiones del gobierno también figura en un caso de derechos de voto que se discutirá el martes, Merrill v. Milligan, No. 21-1086. El caso es una demanda bajo la Ley de Derechos Electorales a un mapa electoral de Alabama que, según un tribunal inferior, diluyó el poder de los votantes afroamericanos.