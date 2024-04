Comienza juicio penal de Trump con la selección del jurado

The New York Times | El ex presidente Donald J. Trump en el tribunal de Manhattan el lunes.Credit...Jefferson Siegel para The New York Times

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar El primer juicio penal contra un presidente estadounidense comenzó oficialmente el lunes, cuando fiscales y abogados defensores se reunieron en un tribunal de Manhattan para empezar a seleccionar al jurado que decidirá el destino de Donald J. Trump. Antes de comenzar el arduo proceso de elegir un jurado para el juicio histórico - sobre las acusaciones de que el Sr. Trump falsificó documentos para encubrir un escándalo sexual que involucra a una estrella porno - el juez que supervisa el caso una vez más se negó a hacerse a un lado, rechazando el último esfuerzo del Sr. Trump para destituirlo. Pero también hubo un fallo que favoreció al ex presidente: El juez, Juan M. Merchan, rechazó una petición de los fiscales para introducir acusaciones de agresión sexual que las mujeres presentaron contra el Sr. Trump hace años, calificándolas de "rumores" y "chismes completos." La oficina del fiscal del distrito de Manhattan, que presentó el caso contra el Sr. Trump, también pidió al juez que declarara al Sr. Trump en desacato y le impusiera una multa de 3.000 dólares por violar una orden de silencio que le prohibía atacar a los testigos en el caso. En las redes sociales durante el fin de semana, el Sr. Trump atacó a uno de los testigos clave de la acusación: Michael D. Cohen, su ex fixer. El Sr. Cohen pagó 130.000 dólares a la estrella del porno, Stormy Daniels, durante la campaña presidencial de 2016 para que guardara silencio sobre un encuentro sexual que dijo haber tenido con el Sr. Trump. Después de la pausa para el almuerzo - durante el cual el Sr. Trump publicó un video de un aliado gritando sobre la esposa del juez - Justicia Merchan dijo que iba a celebrar una audiencia a finales de este mes para discutir las posibles violaciones de la orden de mordaza, que también prohíbe el Sr. Trump de atacar a la familia del juez. El proceso de selección del jurado podría durar dos semanas o más, y el juicio podría prolongarse hasta junio. Se espera que Trump esté presente en la sala durante gran parte del juicio. El Sr. Trump parecía alternativamente irritado y agotado durante los argumentos previos al juicio el lunes. En algunos momentos, se sentó inmóvil mientras un fiscal leía sus propios comentarios de la infame cinta "Access Hollywood", en la que se jactaba de agarrar los genitales de las mujeres. En otro momento, sonrió al juez Merchan. Trump también pareció cabecear, con la boca floja y la cabeza caída sobre el pecho. El Sr. Trump, que podría subir al estrado como testigo en su propia defensa, ha negado el encuentro sexual con la Sra. Daniels. Pero los fiscales dicen que, mientras servía como presidente, permitió que su compañía falsificara registros para ocultar los reembolsos al Sr. Cohen. Argumentan que el pago a la Sra. Daniels era parte de un patrón: El Sr. Trump, enfrentado a historias perjudiciales que podrían haber condenado su campaña, las ocultó para influir en las elecciones. Este es el caso penal de Manhattan contra el Sr. Trump, y fue presentado por el fiscal del distrito, Alvin L. Bragg, hace un año. Trump se enfrenta a 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales y, si es declarado culpable, podría ser condenado a hasta cuatro años de prisión. El caso, una de las cuatro acusaciones a las que se enfrenta el ex presidente y presunto candidato republicano, puede ser el único que llegue a juicio antes del día de las elecciones. La selección del jurado será crucial para ambas partes. Los fiscales tienen cierta ventaja, ya que el jurado procede de Manhattan, uno de los condados más demócratas de Estados Unidos. El equipo de Trump buscará agujas rojas en un pajar azul. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator Trump ha pedido en dos ocasiones la recusación del juez Merchan, citando el trabajo de su hija como consultora política demócrata. El juez Merchan se ha negado a apartarse, señalando un fallo de una comisión de ética judicial que encontró que el trabajo de su hija no planteaba ningún conflicto para él. "No hay ninguna agenda aquí", dijo el juez Merchan en la corte el lunes, y agregó: "Queremos seguir la ley, queremos que se haga justicia". El señor Trump también ha atacado a la hija del juez en las redes sociales. Cientos de posibles miembros del jurado han sido convocados. Justicia Merchan planea excusar a aquellos que dicen que no pueden ser justos o de otra manera servir. El resto de posibles jurados responderán a 42 preguntas recopiladas antes del juicio, y ambas partes podrán apartar a un número limitado de ellos sin dar explicaciones. Los abogados también podrán pedir la expulsión de los jurados "por causa justificada", aportando razones específicas por las que consideren que un miembro del jurado no puede ser imparcial. Además del pago a la Sra. Daniels, se espera que la oficina del Sr. Bragg destaque otros dos acuerdos que involucran a The National Enquirer, un tabloide que tiene vínculos de larga data con el Sr. Trump. En un acuerdo, el tabloide compró el silencio de un hombre que había oído que el Sr. Trump había engendrado un hijo fuera del matrimonio, un rumor que resultó ser falso, y en el otro, pagó a Karen McDougal, una ex modelo de Playboy, que quería vender su historia de un romance con el Sr. Trump. Se espera que la lista de testigos de la acusación incluya a David Pecker, exeditor de The National Enquirer, así como a Hope Hicks, ex ayudante de Trump. Daniels y McDougal también podrían testificar. PUBLICIDAD