Abre FBI pesquisa penal sobre derrumbe del puente de Baltimore

El FBI realizaba una pesquisa penal sobre el letal derrumbe del puente Francis Scott Key de Baltimore centrada en las circunstancias que lo provocaron y si se habían seguido todas las leyes federales, según indicó una persona familiarizada con el asunto.

La persona no estaba autorizada a comentar detalles de la investigación de forma pública y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Había agentes del FBI a bordo del carguero Dali realizando tareas con autorización judicial, indicó la agencia en un comunicado el lunes.

El Washington Post informó primero sobre la investigación.

El buque portacontenedores Dali salió del puerto de Baltimore la madrugada del 26 de marzo cargado de mercancías con rumbo a Sri Lanka cuando chocó contra uno de los pilares que sostenían el puente y provocó el derrumbe de la estructura sobre el río Patapsco. Seis trabajadores de mantenimiento de carreteras murieron.

Los buzos han encontrado tres cuerpos bajo los escombros del puente, mientras que los otros tres siguen desaparecidos.

La presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, Jennifer Homendy, dijo la semana pasada que los investigadores se centraban en el sistema eléctrico del enorme buque mercante que se salió de su rumbo. El barco sufrió problemas eléctricos unos momentos antes del siniestro, como indican videos en los que se ve cómo sus luces se apagan y vuelven a encenderse.

Homendy dijo que la información obtenida del sistema de grabación de datos del barco era relativamente básica, “de modo que la información en la sala de máquinas nos ayudará enormemente”.