Bush no se cuestiona a sí mismo sobre invasión a Irak, incluso si los demás lo hacen

Washington.- Veinte años después, los veteranos reflexionan sobre su servicio y recuerdan a sus camaradas caídos. Los iraquíes están hablando de cómo ha cambiado su país. Los legisladores estadounidenses debaten si derogar finalmente la legislación que autoriza la invasión.

Una persona de la que no se supo en los últimos días: el expresidente George W. Bush.

Así lo quiere. Ya no tiene interés en ser parte del debate. Hizo lo que hizo y no se involucra en dudas, al menos no en voz alta. Él sabe las preguntas que le harían si hablara ahora: ¿Valió la pena? ¿Se arrepiente? ¿Qué hubiera hecho diferente? ¿Cómo lo recordará la historia? En lo que a él respecta, el mundo está mejor sin Saddam Hussein, y les ha dicho a sus asesores que no ha cambiado de opinión al respecto.

En las dos décadas desde que ordenó la invasión de Irak, Bush ha estado asociado de forma indeleble con la guerra que definirá su lugar en la historia, aunque ha dejado los juicios a otros. Al vivir en Dallas, lo que más le motiva es su interés pospresidencial por la pintura y su instituto de políticas públicas. Durante años, patrocinó una carrera ciclista de 100 kilómetros con veteranos heridos, o “guerreros heridos”, como se les llama, e incluso publicó un libro de pinturas de algunos de sus favoritos que sirvieron en Irak y Afganistán.

Si está exorcizando demonios o trabajando a través de sus propias emociones sobre la guerra a través de su pintura o su trabajo con veteranos, nunca lo diría y seguramente se burlaría de la idea. Incluso como presidente, siempre se resistió a los intentos de “ponerme en un sofá”, como les diría a los periodistas. Pero últimamente sus ambiciones artísticas se han volcado hacia las pinturas de pájaros y flores —docenas de ellas están montadas en las paredes de su oficina en Dallas— y parece justo observar que las escenas de la naturaleza están muy alejadas de los recuerdos de la guerra.