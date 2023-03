Las posibles consecuencias electorales si Trump es acusado

Washington.- La búsqueda del FBI de registros clasificados en la propiedad de Trump en agosto es probablemente el mejor precedente. Si bien no es una acusación, representó un juicio de un tribunal de que había causa probable para creer que cometió un delito. La acusación era más seria que el caso de Stormy Daniels, ya que tenía implicaciones potenciales para la seguridad nacional. Pero la búsqueda no tuvo un efecto perceptible en la posición de Trump entre los republicanos. Los conservadores rodearon los vagones y argumentaron que la búsqueda de un expresidente era un acto injusto de política partidista. No hubo ningún efecto en su posición en las encuestas. En nuestras encuestas del verano y el otoño pasados, la carrera primaria republicana se mantuvo esencialmente sin cambios después de que el F.B.I. buscar.

Una acusación sigue siendo un territorio desconocido, por lo que vale la pena ser cauteloso ante cualquier posible consecuencia. Se cruzaría una nueva línea legal, incluso si esta historia ya se está desarrollando de manera muy similar a la búsqueda del FBI.

PUBLICIDAD

Pero en serio, esta acusación parece particularmente poco probable que perjudique la base de apoyo de Trump. El público ya sabe acerca de Daniels. Sus partidarios decidieron, hace mucho tiempo, que no les importaban especialmente los hechos subyacentes del caso. Un encubrimiento ilegal de un asunto privado se parece más a la acusación de perjurio contra Bill Clinton que a las cintas de Richard Nixon.

Las ventajas para Trump parecen bastante limitadas. Sí, realmente podría haber ganancias a corto plazo para Trump si los republicanos se unen en su defensa. Aun así, es un poco exagerado argumentar que muchos republicanos que no lo apoyan para la nominación hoy probablemente lo respaldarían después de una acusación. Sin duda, podría energizar su base, pero una acusación reforzaría algunas de las razones por las que otros republicanos son reacios a respaldarlo en primer lugar. No es como si Trump se convirtiera en un gigante después de que la búsqueda del FBI en Mar-a-Lago.