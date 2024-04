Blinken pide a China intensificar lucha contra fentanilo

Beijing, China.- El Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, pidió este viernes a China que intensifique las acciones judiciales contra el tráfico de fentanilo y elogió las medidas recientes para controlar la venta de sustancias para elaborar este opiode que ha generado una epidemia en Estados Unidos.

"Destaqué la importancia de que la RPC adopte medidas adicionales, en particular para procesar a quienes venden químicos y equipos utilizados para fabricar fentanilo", declaró Blinken a los periodistas en Beijing, usando las siglas de la República Popular China.

De acuerdo con Blinken, el funcionario se reunió con el Ministro de Seguridad Pública, Wang Xiaohong, en Beijing para discutir compromisos de cooperación antinarcóticos para interrumpir el flujo de precursores químicos hacia Estados Unidos.

Blinken también expresó su preocupación por el apoyo de China al Ejército ruso, una de las muchas cuestiones que amenazan con agriar la reciente mejora de las relaciones entre las mayores economías del mundo.

Blinken planteó la cuestión durante las cinco horas y media de conversaciones que mantuvo con el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, en un nuevo contacto de alto nivel entre los países, que han suavizado las asperezas del año pasado.

"Reiteré nuestra seria preocupación por el hecho de que la República Popular China suministre componentes que están alimentando la brutal guerra de agresión de Rusia contra Ucrania", añadió Blinken en una rueda de prensa al término de su visita.

"China es el principal proveedor de máquinas-herramientas, microelectrónica, nitrocelulosa, fundamental para fabricar municiones y propulsores de cohetes, y otros artículos de doble uso que Moscú está utilizando para potenciar su base industrial de defensa".

El encuentro se produjo al margen de una reunión sobre seguridad regional celebrada en Kazajistán, en la que Shoigu afirmó que Rusia y sus aliados en Asia deberían ampliar las maniobras militares conjuntas y contrarrestar, lo que calificó de esfuerzos de Estados Unidos por desestabilizar la región.

Blinken no respondió a una pregunta sobre si Washington impondría sanciones por el apoyo de China a Rusia.

China ha afirmado que no ha proporcionado armamento a ninguna de las partes y ha añadido que "no es productor ni parte implicada en la crisis de Ucrania". Sin embargo, afirma que el comercio normal entre China y Rusia no debe interrumpirse ni restringirse.