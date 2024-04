Biden reduce la ventaja de Trump en la última encuesta Times/Siena

El presidente Biden casi ha borrado la ventaja inicial de Donald J. Trump en las encuestas, en medio de señales de que la base demócrata ha comenzado a unirse detrás del presidente a pesar de las dudas persistentes sobre la dirección del país, la economía y su edad, según una nueva encuesta de The New York Times y Siena College .

Biden y Trump ahora están prácticamente empatados, con Trump con una ventaja de 46 por ciento a 45 por ciento. Se trata de una mejora para Biden con respecto a finales de febrero, cuando Trump tenía una ventaja más sólida del 48 por ciento al 43 por ciento justo antes de convertirse en el presunto candidato republicano.

El avance de Biden parece deberse en gran medida a su mejor posición entre los votantes demócratas tradicionales: está ganando una mayor proporción de votantes que lo apoyaron en 2020 que hace un mes. Entonces, Trump se había asegurado el apoyo de muchos más de sus votantes anteriores en comparación con el presidente (97 por ciento contra 83 por ciento), pero ese margen se ha reducido. Biden ahora está ganando el 89 por ciento de sus partidarios de 2020, en comparación con el 94 por ciento de Trump.

Los ajustados resultados de las encuestas son la evidencia más reciente de una contienda de 2024 en la que ambas campañas se preparan para ser terriblemente reñida. Las dos últimas elecciones presidenciales se decidieron por decenas de miles de votos en un puñado de estados en disputa, y ésta podría ser igual de reñida. En una nación tan dividida, incluso el más mínimo cambio en el apoyo podría resultar decisivo.

Más allá de la contienda cada vez más estrecha, muchos de los fundamentos de la carrera parecen prácticamente sin cambios.

La proporción de votantes que consideran que la nación va en la dirección equivocada sigue siendo un elevado 64 por ciento. Casi el 80 por ciento de los votantes todavía califican las condiciones económicas del país como regulares o malas, incluida una mayoría de demócratas. Y tanto Biden como Trump siguen siendo impopulares, por razones familiares. La mayoría de los votantes piensa que Biden es demasiado mayor. La mayoría cree que Trump ha cometido graves delitos federales.

“Simplemente bla”, dijo Beth Prevost, peluquera de 59 años y votante independiente en Windsor Locks, Connecticut, resumiendo los sentimientos de muchos sobre la revancha. Dijo que se inclinaba por Biden como “el menor de los dos males”.

“Uno puede recuperarse de malas políticas, pero no de un mal corazón”, dijo la Sra. Prevost. "Y Donald Trump tiene mal corazón".

La encuesta se produce justo antes del histórico juicio penal de Trump en la ciudad de Nueva York, el primero contra un expresidente estadounidense. Se enfrenta a cargos relacionados con la falsificación de registros relacionados con un pago de dinero a una estrella porno para mantener su silencio. El caso es uno de los cuatro que involucran acusaciones de delitos graves contra Trump, pero es el único hasta ahora cuyo juicio comenzará antes de las elecciones.

Sin embargo, a pesar de la posibilidad de que el candidato republicano enfrente una pena de cárcel, sólo uno de cada cuatro votantes dijo que todavía estaba prestando mucha atención a los problemas legales del ex presidente.

La campaña de Biden, que ya ha comenzado a hacer publicidad en los estados en disputa, espera que la realidad de un posible segundo mandato de Trump haga que los demócratas reacios vuelvan a su típica postura partidista. Hay algunas pruebas iniciales de que eso está sucediendo.

En el último mes, el apoyo a Biden entre los votantes blancos se mantuvo estable, pero ha aumentado poco a poco entre los votantes negros y latinos, incluso si todavía está por detrás de los niveles tradicionales de apoyo demócrata. A Biden le estaba yendo mejor que hace un mes en los suburbios y entre las mujeres, aunque era más débil entre los hombres. Los votantes más jóvenes siguen siendo una debilidad persistente, mientras que los votantes de mayor edad proporcionan una fuente de relativa fortaleza para el presidente demócrata.

El margen de error general de la encuesta fue del 3,3 por ciento. Pero los resultados entre los subgrupos son menos confiables estadísticamente porque hay menos encuestados en ellos. Aún así, esta encuesta mostró que Biden tuvo su desempeño más sólido entre los votantes no blancos entre las últimas tres encuestas del Times/Siena desde diciembre.

Sin embargo, la edad sigue siendo un lastre político para Biden.

Un 69 por ciento de los votantes todavía considera que el demócrata de 81 años es demasiado mayor para ser un presidente eficaz. Trump, que cumplirá 78 años en junio, también sería el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos si fuera elegido. Pero los votantes no tienen las mismas dudas sobre su capacidad para servir: sólo el 41 por ciento lo considera demasiado mayor.

Hubo un cambio notable en el último mes. Entre los votantes mayores de 65 años, la proporción que considera que Biden es demasiado mayor ha disminuido significativamente.

Russell Wood, de 67 años, un jubilado demócrata y veterano que vive en el condado de Los Ángeles, dijo que había notado un cambio marcado en los niveles de energía de Biden. Estaba decepcionado de que Biden se hubiera saltado la tradicional entrevista previa al Super Bowl, pero estaba satisfecho con el desempeño que había visto desde entonces.

“Hizo un gran trabajo en el Estado de la Unión, y desde entonces es como si hubiera sido un Joe Biden diferente”, dijo Wood, y agregó: “Sé que está en la campaña electoral día tras día. No tengo ninguna queja al respecto”.

La economía también sigue siendo un lastre para el presidente, quien ha tratado de encuadrar su agenda laboral de “abajo hacia arriba y hacia el medio” bajo el lema de “Bidenomía”. Los votantes jóvenes están especialmente amargados: más del 85 por ciento califica la economía como pobre o regular.

Los votantes en la encuesta dieron calificaciones casi perfectamente invertidas al manejo de la economía por parte de Trump y Biden: el 64 por ciento aprobó el manejo del tema por parte de Trump como presidente y el 63 por ciento desaprueba el trabajo de Biden en el tema ahora.

La inmigración le dio a Trump su otra mayor ventaja entre una serie de temas sobre los que se preguntó a los votantes en la encuesta. Los cruces fronterizos alcanzaron niveles récord a finales del año pasado. Una escasa mayoría aprobó el manejo de la inmigración por parte de Trump como presidente, mientras que el 64 por ciento de los votantes desaprobó el trabajo de Biden en esos asuntos.

Luis Campino, un votante independiente de 50 años que emigró de Colombia y ahora vive en Highland, Nueva York, dijo que había gente “peligrosa” cruzando la frontera. "Están entrando como si nada", añadió.

Campino dijo que había votado por Biden en 2020, pero que planeaba votar por Trump como el “mal menor”, una decisión impulsada en parte por sus preocupaciones sobre el crimen y la inmigración.

En la encuesta, Biden recibió mejores calificaciones que Trump en cuanto a su capacidad para unir a la nación y su manejo tanto de las relaciones raciales como de la pandemia.

Pero con la guerra en Ucrania acercándose a su segundo año después de la invasión de Rusia y con el aumento del número de muertes civiles en Gaza después del ataque de Israel tras el ataque terrorista de Hamas, los votantes le dieron a Trump calificaciones significativamente más altas en su manejo de los conflictos extranjeros.

Sólo el 36 por ciento aprueba la gestión de esos conflictos por parte de Biden, con debilidades especialmente evidentes entre los votantes más jóvenes. Sólo el 4 por ciento de los votantes menores de 45 años aprueban firmemente su trabajo en asuntos internacionales de este tipo.

Danny Ghoghas, de 23 años, barman y camarero que vive en Burbank, California, está considerando seriamente quedarse en casa el día de las elecciones para protestar por la respuesta de Biden al conflicto en Gaza.

"Realmente no me gusta Donald Trump y no me gustaría que volviera a ocupar el cargo", dijo Ghoghas, un demócrata. “Por eso volvería a votar por Biden. Pero aparte de eso, no se me ocurre ninguna buena razón para votar por él”.

Las diferencias generacionales en asuntos exteriores fueron notables. Si bien los votantes de todas las edades veían a Trump de manera similar, Biden recibió calificaciones mucho peores de los votantes menores de 45 años, el 70 por ciento de los cuales lo desaprobaba. Entre los mayores de 45 años, una mayoría más pequeña del 53 por ciento lo desaprobó.

Biden ha hecho del potencial de Trump para socavar el gobierno democrático después de los disturbios del 6 de enero de 2021 una pieza central de su campaña de reelección. Pero hasta ahora, segmentos iguales del 31 por ciento de los encuestados dijeron que Biden y Trump eran “buenos para la democracia”. El número que dijo que Trump era “malo para la democracia”, 45 por ciento, superó sólo ligeramente a los que dijeron lo mismo de Biden.

También en la encuesta, proporciones casi iguales de votantes calificaron a Trump y Biden como una “elección arriesgada” para el país.

La encuesta no preguntó sobre posibles candidatos de terceros partidos. Pero aproximadamente el 5 por ciento de los votantes aparentemente descontentos con la elección Trump-Biden ofrecieron voluntariamente los nombres de otros candidatos por los que planeaban votar, incluido Robert F. Kennedy Jr., el demócrata convertido en independiente que está luchando por aparecer en las boletas electorales en todo el país.

Aún no está claro qué efecto tendrá el inminente juicio penal para Trump, y el 37 por ciento dijo que estaban prestando poca o ninguna atención.

Aún así, una mayoría del 58 por ciento de los votantes considera que los cargos de falsificación de registros comerciales para encubrir pagos de dinero hechos a la estrella porno Stormy Daniels son muy serios o algo serios. Como era de esperar, las opiniones se fracturaron en líneas partidistas, aunque una mayoría de independientes considera que las acusaciones son al menos algo serias.

Más interesante fue la brecha de género en esa cuestión.

Las mujeres tenían el doble de probabilidades que los hombres, entre un 40 y un 20 por ciento, de considerar muy graves los cargos relacionados con la estrella porno; los hombres tenían el doble de probabilidades que las mujeres de considerar que los cargos no eran nada graves, entre un 30 y un 15 por ciento.