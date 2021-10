Biden podría dar marcha atrás en plan de energía limpia

Washington DC.— La parte más ambiciosa de la agenda climática del presidente Joe Biden podría morir debido a la oposición del senador demócrata Joe Manchin.

El programa para reemplazar rápidamente las centrales eléctricas de carbón y gas del país por energía eólica, solar y nuclear, probablemente se eliminará del enorme proyecto de ley de presupuesto pendiente en el Congreso, según a miembros del personal del Congreso y cabilderos familiarizados con el asunto.

Manchin, un demócrata de Virginia Occidental, estado rico en carbón y cuyo voto es crucial para la aprobación del proyecto de ley, le dijo a la Casa Blanca que se opone firmemente al programa de electricidad limpia, según tres de esas personas.

Debido a que el Senado de Estados Unidos está compuesto por 50 demócratas y 50 republicanos-con el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris-el partido de Biden no puede perder un solo voto.

"El senador Manchin ha expresado claramente sus preocupaciones sobre el uso del dinero de los contribuyentes para pagar a las empresas privadas para que hagan cosas que ya están haciendo", dijo un portavoz de Manchin, Sam Runyon, en un correo electrónico.

"Continúa apoyando los esfuerzos para combatir el cambio climático mientras protege la independencia energética estadounidense y asegura nuestra confiabilidad energética".

Como resultado, el personal de la Casa Blanca ahora está reescribiendo la legislación sin esa disposición climática y están tratando de improvisar una combinación de otras políticas que también podrían reducir las emisiones.

Un portavoz de la Casa Blanca, Vedant Patel, se negó a comentar sobre los detalles del proyecto.

"La Casa Blanca está enfocada en promover los objetivos climáticos del presidente y en posicionar a Estados Unidos para cumplir sus objetivos de emisiones de una manera que haga crecer las industrias nacionales y buenos trabajos ", dijo.

La otra senadora de Virginia Occidental, la republicana Shelley Moore Capito, dijo que se oponía con vehemencia al programa de electricidad limpia

"Está diseñado para eliminar en última instancia el carbón y el gas natural de nuestra combinación de electricidad, y sería absolutamente devastador para mi estado", dijo.

El programa de electricidad limpia de 150 mil millones de dólares fue el músculo detrás de la ambiciosa agenda climática de Biden. Recompensaría a las empresas de servicios públicos que pasaron de la quema de combustibles fósiles a fuentes de energía renovables y penalizaría a las que no lo hicieran.

Los expertos han dicho que durante la próxima década la política reduciría drásticamente los gases de efecto invernadero que están calentando el planeta y que sería la política de cambio climático más fuerte jamás promulgada por Estados Unidos.

"Esta es absolutamente la política climática más importante del paquete", dijo Leah Stokes, experta en política climática, que ha estado asesorando a los demócratas del Senado sobre cómo diseñar el programa. "Lo necesitamos fundamentalmente para cumplir con nuestros objetivos climáticos. Esa es solo la realidad. Y ahora no podemos. Así que esto es bastante triste ".

El revés también significa que el presidente Joe Biden tendrá una mano debilitada cuando viaje a Glasgow, Escocia, en dos semanas para una importante cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Había esperado señalar el programa de electricidad limpia como evidencia de que Estados Unidos, que históricamente es el mayor emisor de contaminación que calienta el planeta, se tomaba en serio el cambio de rumbo y lideraba un esfuerzo global para combatir el cambio climático. Biden ha prometido que Estados Unidos reducirá sus emisiones en un 50 por ciento con respecto a los niveles de 2005 para 2030.

El resto del mundo sigue siendo muy cauteloso con el compromiso de Estados Unidos de abordar el calentamiento global después de cuatro años en los que el expresidente Donald Trump se burló abiertamente de la ciencia del cambio climático y promulgó políticas que alentaron más perforaciones y quema de combustibles fósiles.

"Esto creará un gran problema para la Casa Blanca en Glasgow", dijo David G. Victor, codirector de la Iniciativa de Descarbonización Profunda en la Universidad de California en San Diego.

"Las cosas correctas con todas las aspiraciones correctas y luego una de las primeras pruebas de si puede cumplir se desmorona, crea la pregunta de si alguien puedes creerle".

Los demócratas esperaban incluir el programa de electricidad limpia en su amplio proyecto de ley de presupuesto que también expandiría la red de seguridad social, que planean aprovechar mediante un proceso acelerado conocido como reconciliación que les permitiría aprobarlo sin ningún voto republicano.

El partido todavía está tratando de averiguar cómo aprobar el proyecto de ley de presupuesto junto con un proyecto de ley de infraestructura bipartidista de un billón de dólares.

Durante semanas, los líderes demócratas han prometido que el programa de electricidad limpia era una parte no negociable de la legislación. Los demócratas progresistas realizaron manifestaciones cantando "¡Sin clima, no hay acuerdo!"

Biden esperaba que la promulgación de la legislación limpiaría el sector eléctrico, que produce aproximadamente una cuarta parte de los gases de efecto invernadero del país. Quería un programa con impactos que durara mucho después de que deje el cargo, independientemente de quién ocupe la Casa Blanca.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California, dijo en un evento en San Francisco el viernes por la mañana que todavía estaba presionando para que el proyecto de ley contenga las disposiciones más estrictas posibles sobre el cambio climático.

"De lo que estamos aquí hoy es específicamente sobre la pieza climática", dijo Pelosi. "Este es nuestro momento. No podemos, no tenemos más tiempo para esperar ".

Un importante informe científico publicado en agosto concluyó que los países deben alejarse de inmediato de la quema de combustibles fósiles para evitar un futuro de sequía severa, olas de calor intensas, escasez de agua, tormentas devastadoras, mares crecientes y colapso del ecosistema.

Para evitar una catástrofe, los científicos dicen que las naciones deben evitar que la temperatura global promedio aumente 1.5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Pero a medida que los países continúan bombeando dióxido de carbono a la atmósfera, la temperatura global promedio ya ha aumentado alrededor de 1.1 grados centígrados.

Incluso cuando Pelosi prometió en San Francisco proteger esas disposiciones climáticas, al menos cuatro personas en Washington cercanas a las negociaciones dijeron que el programa de electricidad limpia estaba "muerto".

La senadora Tina Smith, demócrata por Minnesota, autora principal del programa, dijo que si bien eliminarlo podría ganar el voto de Manchin sobre el proyecto de ley de presupuesto, podría costarle el suyo, y los de otros demócratas centrados en el medio ambiente.

"Debemos tener una fuerte acción climática en el presupuesto", dijo. "Estoy abierta a todos los enfoques, pero como he dicho, no apoyaré un acuerdo presupuestario que no nos lleve a donde necesitamos para continuar con la acción climática. Hay 50 senadores demócratas y se necesitarán cada uno de nuestros votos para aprobar este presupuesto".