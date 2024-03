Biden el presidente quiere frenar TikTok: el candidato, abraza sus estrellas

Nueva York.- La Casa Blanca está tan preocupada por los riesgos de seguridad de TikTok que los trabajadores federales no pueden utilizar la aplicación en sus teléfonos. Altos funcionarios de la administración Biden incluso han ayudado a elaborar una ley que podría prohibir TikTok en Estados Unidos.

Pero esas preocupaciones quedaron a un lado el jueves, la noche del discurso del presidente Biden sobre el Estado de la Unión, cuando docenas de personas influyentes en las redes sociales -muchas de ellas estrellas de TikTok- fueron invitadas a la Casa Blanca para asistir a una fiesta.

La multitud se hizo selfies en el Comedor de Estado, bebió burbujas con la primera dama y saludó a Biden desde el balcón de la Casa Blanca cuando salía para pronunciar su discurso ante el Congreso.

"¡No saltéis, os necesito!" gritó Biden a los jóvenes influencers que filmaban desde arriba, en una escena que fue captada -naturalmente- en un vídeo de TikTok, que fue retransmitido a cientos de miles de personas.

La fiesta del jueves en la Casa Blanca fue un ejemplo de cómo las preocupaciones políticas de Biden chocan frontalmente con las de seguridad nacional. A pesar de los crecientes temores de que ByteDance, la empresa matriz china de TikTok, pueda vulnerar los datos personales de los estadounidenses o manipular lo que ven, la campaña del presidente confía en la aplicación para dinamizar un bloque frustrado de votantes jóvenes de cara a las elecciones de 2024.

"Desde el punto de vista de la seguridad nacional, el hecho de que la campaña se uniera a TikTok no daba buena imagen: se estaba consintiendo el uso de una plataforma que la administración y todo el mundo en Washington reconoce que es un problema nacional", dijo Lindsay Gorman, responsable de tecnología y geopolítica del German Marshall Fund y ex asesor tecnológico de la administración Biden.

TikTok es la segunda plataforma más popular entre los adolescentes estadounidenses, por detrás de YouTube, lo que la convierte en una atractiva herramienta política. Pero la preocupación por la estructura de la aplicación ha ido en aumento, y un comité de la Cámara de Representantes ha presentado esta semana un proyecto de ley que mantendría a TikTok fuera de las tiendas de aplicaciones de Estados Unidos a menos que la plataforma se separara de ByteDance.

Cuando los miembros del Congreso hablan de TikTok tienden a centrarse en los problemas de privacidad, y en si los datos sobre los usuarios se almacenan en China o son accesibles a los funcionarios chinos, que podrían exigir a la empresa que entregue la información.

Pero los responsables de seguridad nacional tienen una preocupación más profunda: Los algoritmos que guían lo que ven los usuarios se diseñan ahora casi en su totalidad en China. La clave es impedir que los ingenieros chinos, tal vez bajo la influencia del Estado, utilicen el código de forma que pueda censurar o manipular lo que ven los usuarios estadounidenses. TikTok ha respondido a estas preocupaciones afirmando que sus oponentes no han aportado pruebas que respalden esos temores.

Esto es particularmente importante, dicen los funcionarios, ahora que se acerca la temporada electoral. Si las autoridades chinas quisieran influir en las elecciones, la aplicación podría ser una forma sutil de hacerlo. Pero incluso la legislación que ahora se tramita en el Congreso podría no afectarlo: No entraría en vigor hasta pasados cinco meses desde la firma de la ley. A lo sumo, un mes antes de las elecciones.

La Casa Blanca ha apoyado las restricciones.

El Consejo de Seguridad Nacional del Sr. Biden calificó el proyecto de ley en la Cámara de "un paso importante y bienvenido" y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que debería pasar rápidamente a la mesa del presidente para su firma. Aunque el camino de la legislación en el Senado no está claro, Biden afirmó el viernes que aprobaba el paquete.

"Si la aprueban, la firmaré", dijo Biden.

ByteDance ha pasado el mandato del Sr. Biden promoviendo un plan para eliminar las preocupaciones de seguridad sobre TikTok mediante el almacenamiento de sus datos de los usuarios estadounidenses en los servidores de Oracle en los Estados Unidos. Ese plan estaba en el corazón de un proyecto de acuerdo de 2022 entre ByteDance y los negociadores de la administración. Pero los altos funcionarios de la administración tenían preocupaciones en ese momento que el acuerdo propuesto no iba lo suficientemente lejos para abordar sus preocupaciones.

A pesar de todas esas preocupaciones, los beneficios políticos de TikTok quedaron claros esta semana.

Harry Sisson, un comentarista político de 21 años en TikTok, alcanzó más de 800 mil seguidores desde su percha en la Casa Blanca el jueves por la noche, mientras él y otros veían el discurso sobre el Estado de la Unión pronunciado por Biden el jueves.

"Llamó directamente a la Corte Suprema a la cara por revocar Roe v. Wade", dijo el Sr. Sisson en un post durante el discurso. "Tienes que ver esto, echa un vistazo al clip".

Más tarde, en su cuarto vídeo durante el discurso, el Sr. Sisson dijo del presidente: "Vino a hablarnos de cómo la creación de contenidos es súper importante en 2024 porque, ya sabes, el panorama de los medios está cambiando".

Y añadió: "Ya nadie ve las noticias por cable".

La campaña de Biden declinó responder a preguntas sobre los protocolos de seguridad específicos para su publicación de TikToks o por qué la campaña adoptó la plataforma antes de haberse desprendido de ByteDance. La Casa Blanca ha negado que el equipo de seguridad nacional de Biden quiera prohibir la aplicación.

"No lo vemos como una prohibición de estas aplicaciones, no se trata de eso, sino de garantizar que su propiedad no esté en manos de quienes pueden hacernos daño", dijo Jean-Pierre el miércoles. "Se trata de nuestra seguridad nacional, obviamente, y en eso nos centramos aquí".

La campaña de Biden se unió a TikTok la noche de la Super Bowl.

Anteriormente, la administración había evitado abrir sus propias cuentas en TikTok, pero había aprovechado la audiencia de la aplicación invitando a estrellas de las redes sociales a sesiones informativas sobre las vacunas Covid-19 y la invasión rusa de Ucrania. Pero después de rechazar la tradicional entrevista presidencial en el descanso del domingo de la Super Bowl, la campaña llegó a TikTok con un post inaugural en el que se burlaba de una teoría conspirativa de la derecha que afirmaba que Biden había amañado el partido.

Los demócratas dicen que el uso de plataformas de medios sociales como TikTok es un intento de llegar a los votantes allí donde están.

"Tenemos que lidiar con las cartas que nos han repartido", dijo Quentin James, cofundador de Collective PAC, una organización que tiene como objetivo elegir a funcionarios públicos negros. "Si las herramientas están disponibles, tenemos que utilizarlas, aunque haya cuestiones de seguridad internacional en juego. Si la campaña de Biden perdiera el acceso a esto, dejando a la campaña de Trump y a otros su uso, sería una desventaja extrema."

El ex presidente Donald J. Trump atacó a la administración por la posible prohibición de TikTok, diciendo que sólo daría más poder a Meta, la empresa matriz de Facebook.

Las críticas de Trump fueron notables porque, durante su mandato, había trabajado en la venta de las operaciones de TikTok en Estados Unidos a Oracle. Su directora ejecutiva, Safra Catz, fue miembro del equipo de transición de Trump en 2016 y una de las principales partidarias de la campaña.

Mientras la campaña intenta utilizar la plataforma para conectar con los votantes más jóvenes, los esfuerzos de la Casa Blanca y el Congreso por reformar la empresa han enfurecido a los usuarios de TikTok. Tras la presentación del proyecto de ley en la Cámara de Representantes esta semana, TikTok adoptó una medida inusualmente agresiva: el jueves envió un mensaje emergente a los usuarios estadounidenses pidiéndoles que llamaran a sus representantes para protestar contra el proyecto. Algunas oficinas del Capitolio se vieron inundadas de llamadas, incluso de adolescentes. Los legisladores se quejaron de que TikTok había tergiversado el proyecto de ley al afirmar que especificaba una prohibición inmediata de la plataforma.

Mientras tanto, un vídeo que la campaña de Biden publicó sobre la carrera a gobernador de Carolina del Norte acumuló rápidamente comentarios pidiendo a Biden que detuviera la prohibición de TikTok.

Un usuario expresó su confusión en un comentario que atrajo likes de otros usuarios de la aplicación: "¿No estás a punto de prohibir TikTok? ¿Por qué su equipo le hizo siquiera una cuenta?".