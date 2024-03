No demonizaré a migrantes: Biden

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, optó por un discurso conciliador alrededor del tema migratorio, durante su discurso anual del Estado de la Unión, desde el Capitolio en Washington, e insistió en la importancia de aprobar un proyecto de ley que propone una serie de medidas para fortalecer la seguridad en la frontera y se vio truncado por republicanos en la Cámara Baja.

"Este proyecto de ley salvaría vidas y traería orden a la frontera. Además, como Presidente, tendría nuevas facultades de emergencia para cerrar temporalmente la frontera cuando el número de migrantes sea abrumador. El sindicato de la Patrulla Fronteriza respaldó el proyecto de ley. La Cámara de Comercio también lo respaldó. Creo que, dada la oportunidad, la mayoría de la Cámara y el Senado lo respaldarían también. Pero desafortunadamente, la política lo ha desviado hasta ahora", dijo el Mandatario.

"Me dicen que mi predecesor (Donald Trump) llamó a los republicanos en el Congreso y les exigió que bloquearan el proyecto de ley. Él cree que sería una victoria política para mí y una derrota política para él. ¡No se trata ni de él ni de mí! ¡Sería una victoria para Estados Unidos!"

Además, el Presidente dijo a republicanos que le debían al pueblo estadounidense pasar el proyecto de ley, e incluso invitó al ex Mandatario Donald Trump a pedirle al Congreso la aprobación.

Biden buscó poner distancia del discurso que tanto Trump como el partido republicano han sostenido con respecto a la crisis migratoria, y aseguró que no separaría a familias ni replicaría discursos negativos alrededor de las personas que buscan entrar al país.

"No demonizaré a los migrantes diciendo que 'envenenan la sangre de nuestro país', como él (Trump) dijo con sus propias palabras. No separaré a las familias. No prohibiré la entrada a personas a Estados Unidos debido a su fe", declaró el Mandatario.

"A diferencia de mi predecesor, en mi primer día en el cargo presenté un plan integral para solucionar nuestro sistema de migración, asegurar la frontera y proporcionar un camino hacia la ciudadanía para los Dreamers y mucho más. Porque a diferencia de mi predecesor, sé quiénes somos como estadounidenses".

Defiende derecho al aborto

El Presidente criticó la suspensión del fallo Roe V. Wade, que protegía el derecho al aborto en el país. Biden agradeció a la Vicepresidenta Kamala Harris por su defensa de la libertad reproductiva y criticó a Trump por su papel en la suspensión del fallo.

Agregó que de tener la oportunidad, lo restauraría.

Apela Biden a medidas económicas

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, concentró parte de su discurso anual del Estado de la Unión a una serie de medidas económicas que buscan ayudar a estadounidenses y exigir mayores pagos de impuestos a millonarios.