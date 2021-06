Así limpió Departamento de Justicia registros de dos congresistas y el abogado de Trump

La citación que limpió los registros de dos congresistas demócratas, su personal y miembros de la familia en 2018, parece haber sido el resultado de una investigación de filtración que inicialmente incluyó el escrutinio de un asistente principal del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, y no de los propios legisladores, dijeron fuentes a CNN.

La citación secreta original del Departamento de Justicia a Apple, dicen las fuentes, fue un esfuerzo por identificar a las personas relacionadas con el empleado. Apple proporcionó nombres relacionados con las cuentas de las que la compañía tenía registros, incluido el entonces miembro de rango de Inteligencia de la Cámara de Representantes Adam Schiff y el representante Eric Swalwell, dos enemigos políticos abiertos del expresidente Donald Trump. Esta fue potencialmente la primera instancia en que los investigadores federales supieron que tenían registros de los dos demócratas de California, según las fuentes.

La revelación de que el Departamento de Justicia obtuvo los registros de dos congresistas y del exabogado de Trump en la Casa Blanca, Don McGahn, además de buscar citaciones secretas dirigidas a los enemigos percibidos de Trump —reporteros de CNN, el New York Times y el Washington Post— ha provocado una tormenta de fuego y crisis política.

Los registros de McGahn parecen haber sido limpiados en una investigación separada por investigadores federales de manera similar a los de Schiff y Swalwell, según una fuente familiarizada con el asunto. Cuando el Departamento de Justicia emitió la citación a Apple, no sabía que McGahn estaba entre los registros que estaba buscando, y la investigación no estaba examinando inicialmente a McGahn, dijo la fuente. No está claro qué sucedió después de que Apple devolviera los registros al Departamento de Justicia que identificaban a McGahn.

Las circunstancias que rodean las citaciones son ahora objeto de una investigación del inspector general y múltiples sondeos del Congreso, ya que los legisladores exigen respuestas sobre por qué sus registros se obtuvieron en secreto y los funcionarios del Departamento de Justicia buscan determinar por qué los altos líderes del departamento dicen que no sabían lo que estaba sucediendo.

La politización del Departamento de Justicia por parte de Trump es una de las razones por las que Schiff y Swalwell están quejándose porque sus registros se obtuvieron en secreto, alimentados por la retórica de un expresidente que llamó repetidamente a sus líderes y a un Departamento de Justicia que había prometido atacar agresivamente las filtraciones bajo la dirección de Jeff Sessions y William Barr, y tenían un historial de ayudar a los aliados y confidentes de Trump. No se ha ofrecido una explicación completa sobre por qué las medidas de investigación adoptadas por el Departamento de Justicia fueron tan agresivas.

"Estos son abusos flagrantes de la independencia del Departamento de Justicia, y no sabemos hasta dónde llegan. Y nuestro nuevo fiscal general tiene que averiguarlo", dijo Schiff este domingo.