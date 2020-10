Arremete Biden contra Trump por cuenta bancaria china

Después de que el presidente Donald Trump desató una serie de afirmaciones infundadas sobre las finanzas personales de Joe Biden, el exvicepresidente respondió citando una historia reciente del New York Times que reveló que el presidente mantiene una cuenta bancaria no revelada anteriormente en China, publicó CNN.

“No he tomado ni un centavo de ninguna fuente extranjera en mi vida”, dijo Biden. “Nos enteramos de que este presidente pagó 50 veces el impuesto en China (que tiene en los Estados Unidos), tiene una cuenta bancaria secreta con China, hace negocios en China y, de hecho, ¿está hablando de que yo acepte dinero? No he tomado ni un centavo de ningún país, nunca ”.

Biden luego se centró en los impuestos de Trump y en la negativa del presidente, incluso ahora, a hacerlos públicos. El informe del Times que descubrió el alcance de las ambiciones comerciales de Trump en China, junto con la cuenta bancaria, se basaba en información fiscal que Trump había tratado de mantener en secreto.

"No ha publicado ni un solo año de sus declaraciones de impuestos", dijo Biden, antes de sugerir que había más para averiguar sobre los tratos del presidente en el extranjero. "¿Qué estás escondiendo? ¿Por qué no estás dispuesto?

Trump había abierto la puerta a la conversación con la sugerencia de que Biden se había enriquecido con sus hechizos anteriores en un alto cargo. Pero, como señaló Biden, ha publicado más de dos décadas de declaraciones de impuestos y no hay evidencia que respalde la afirmación de Trump.

"Publica tus declaraciones de impuestos", concluyó Biden, "o deja de hablar de corrupción".