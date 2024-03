Aprueba Proyecto de ley de TikTok la Cámara de Representantes

The New York Times | El representante Mike Gallagher, a la derecha, republicano de Wisconsin, es uno de los principales defensores del proyecto de ley TikTok en la Cámara de Representantes.Credit...Kenny Holston/The New York Times

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Los legisladores de la Cámara de Representantes aprobaron el miércoles una ley destinada a obligar a ByteDance, la empresa china de Internet, a vender su popularísima aplicación de redes sociales TikTok. La votación fue el último acontecimiento en una guerra fría de años entre Estados Unidos y China sobre quién controla la tecnología valiosa, desde los chips informáticos a la inteligencia artificial. Los legisladores y la Casa Blanca han expresado su preocupación por que la propiedad china de TikTok suponga un riesgo para la seguridad nacional, ya que Pekín podría utilizar la aplicación para acceder a los datos de los estadounidenses o llevar a cabo una campaña de desinformación. El proyecto de ley se enfrenta a un difícil camino en el Senado. El senador Chuck Schumer de Nueva York, líder demócrata, aún no se ha comprometido a someterlo a votación. Esto es lo que hay que saber sobre el proyecto de ley. ¿Por qué han apoyado el proyecto de ley los legisladores de la Cámara de Representantes? A muchos les preocupa que el gobierno chino pueda exigir a ByteDance datos personales de estadounidenses y que, en virtud de la legislación china, ByteDance tenga que cumplir. Legisladores como el representante Mike Gallagher, republicano de Wisconsin que codirigió el proyecto de ley, y el senador Mark Warner, demócrata de Virginia, también afirman que China podría utilizar el potente algoritmo de TikTok para alimentar a sus usuarios con propaganda política. Christopher A. Wray, director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), y Avril Haines, directora de Inteligencia Nacional, han señalado esta preocupación en el último año. El proyecto de ley, que Gallagher presentó junto con Raja Krishnamoorthi, demócrata de Illinois, ha contado con apoyo bipartidista. La Cámara votó a favor del proyecto de ley por 352 votos a favor, 65 en contra y un voto a favor. TikTok afirma que las preocupaciones son infundadas. Señala que alrededor del 60% de la empresa es propiedad de inversores institucionales globales, incluidos los gigantes financieros Susquehanna International Group y BlackRock. También afirma que tres estadounidenses forman parte de su consejo de cinco personas. Según la empresa, ha gastado más de 1.000 millones de dólares en un plan que almacena datos confidenciales de usuarios estadounidenses en servidores gestionados por Oracle, la empresa estadounidense de computación en nube. ¿Cómo obligaría el proyecto de ley a ByteDance a vender TikTok? En esencia, el proyecto de ley dice que TikTok debe venderse en un plazo de seis meses a un comprador que satisfaga al gobierno estadounidense. La venta tendría que garantizar que ByteDance ya no tiene ningún control sobre TikTok o sus algoritmos que recomiendan contenidos a los usuarios. Si ByteDance no puede o se niega a vender TikTok, sería ilegal que las tiendas de aplicaciones y las empresas de alojamiento web distribuyeran o actualizaran la aplicación en Estados Unidos. El Departamento de Justicia podría sancionar a cualquier empresa que trabaje con TikTok u ofrezca su aplicación para descarga. ¿Sería fácil para ByteDance vender TikTok? El apoyo a la prohibición ha sido bipartidista, ya que tanto republicanos como demócratas se han mostrado preocupados por la influencia de China.Credit...Aly Song/Reuters Probablemente no. Con 170 millones de usuarios sólo en Estados Unidos, TikTok tendría un precio elevado, que pocas empresas o particulares podrían permitirse. Si se viera obligada a venderla, tampoco está claro si ByteDance pondría a la venta toda la presencia mundial de la aplicación o sólo la de Estados Unidos. Algunas de las empresas que podrían permitirse comprar TikTok son gigantes tecnológicos como Microsoft, Google y Meta, propietaria de Facebook e Instagram. Pero el Gobierno de Biden ha intentado en repetidas ocasiones, amparándose en la legislación antimonopolio, impedir que esas empresas crezcan. Incluso si ByteDance pudiera encontrar un comprador para TikTok, China podría no permitir que se produjera una venta. En 2020, cuando las autoridades estadounidenses intentaron por primera vez forzar la venta de TikTok, Pekín impuso restricciones a la exportación de una tecnología que sonaba similar al algoritmo de recomendación de contenidos de TikTok. El año pasado, Pekín dijo que se opondría a una venta. "No van a poder obligar a ByteDance a desinvertir", dijo James Lewis, vicepresidente senior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. ¿Qué otras opciones tiene ByteDance para TikTok? Además de la venta, ByteDance podría buscar otras opciones, como la escisión de TikTok a través de una oferta pública inicial. Los detalles de la desinversión probablemente dependerían de una cuestión clave relativa a si ByteDance vendería o escindiría toda la huella global de las operaciones de TikTok o sólo las partes de la aplicación que operan en los Estados Unidos. Vender sólo la aplicación estadounidense podría plantear problemas importantes, desde cómo funciona el algoritmo que sugiere contenidos a los usuarios hasta si puede mostrar contenidos de otros países. ¿Cuáles son las implicaciones políticas de la prohibición? El apoyo a la prohibición ha sido bipartidista, ya que tanto republicanos como demócratas se han mostrado preocupados por la influencia de China. Pero, por sorpresa, el expresidente Donald J. Trump se ha opuesto en los últimos días a la legislación sobre TikTok. Esto supuso un giro respecto a su postura sobre la app en 2020, cuando intentó prohibirla. "La oposición de Trump es un nuevo viento en contra significativo para que este proyecto se convierta en ley", dijo Paul Gallant, analista de políticas de TD Cowen. "Mucho dependerá de si él va a la alfombra en este proyecto de ley TikTok de la manera que lo hizo con el proyecto de ley de seguridad fronteriza". Los grupos defensores de la libertad de expresión también se han opuesto al proyecto de ley, alegando que les preocupa que una prohibición acabe con la expresión. ¿Cómo funcionaría la prohibición y qué significaría para los usuarios de TikTok? Si el proyecto de ley es aprobado por el Senado y convertido en ley por el Presidente, impondría sanciones civiles a las tiendas de aplicaciones, como las de Apple y Google, si distribuyen o actualizan TikTok. La aplicación ya está en millones de teléfonos en Estados Unidos, pero es probable que la restricción de las actualizaciones merme la capacidad de los usuarios para acceder a ella. Esto se complementaría con una medida que prohíbe a las empresas de alojamiento web ayudar a distribuir la app. PUBLICIDAD