Juez anula 6 cargos en el caso contra Trump por las elecciones en Georgia

En un movimiento sorpresa el miércoles, un juez en Atlanta anuló seis de los cargos contra el expresidente Donald Trump y sus aliados en el extenso caso de interferencia electoral en Georgia, incluyendo uno relacionado con una llamada que Trump hizo para presionar al secretario de estado de Georgia a principios de enero de 2021.

El juez Scott McAfee del Tribunal Superior de Fulton dejó intacta el resto de la acusación por asociación delictiva, que inicialmente incluía 41 cargos.

El fallo no estuvo relacionado con un esfuerzo de la defensa para descalificar a Fani Willis, la fiscal del condado de Fulton, Georgia, quien lidera el caso. Se espera un fallo sobre ese asunto, que ha sido noticia durante semanas después de que se revelara que Willis había mantenido una relación romántica con otro fiscal, para fines de semana.

El fallo de nueve páginas del miércoles apuntó a los cargos que afirmaban que Trump y otros acusados habían solicitado a funcionarios públicos que violaran la ley. Por ejemplo, un cargo contra Trump afirmaba que él "solicitó, pidió e importunó ilegalmente" al secretario de estado de Georgia, Brad Raffensperger, que violara su juramento de cargo al descertificar la elección.

"Estos seis cargos contienen todos los elementos esenciales de los delitos, pero no alegan suficientes detalles sobre la naturaleza de su comisión", escribió McAfee en su fallo. "No proporcionan a los acusados suficiente información para preparar sus defensas de manera inteligente, ya que los acusados podrían haber violado la Constitución y, por lo tanto, la ley en docenas, si no cientos, de formas distintas".

Un portavoz de la fiscalía declinó hacer comentarios sobre el fallo.

Trump y su exabogado personal, Rudy Giuliani, enfrentaban la mayoría de los cargos, 13 cada uno. Ahora cada uno enfrenta 10 cargos en el caso de Georgia.

Anthony Michael Kreis, profesor de derecho en la Universidad Estatal de Georgia, dijo que el fallo no debilita el cargo estatal por asociación delictiva que permanece y que es central para el caso. Ese cargo se basa en "actos evidentes" que están detallados en la acusación, y el juez fue explícito al afirmar que la orden del miércoles no afecta a estos actos.

Dijo que la fiscalía podría optar por aceptar la pérdida en estos cargos menores, apelar la orden del juez o reintroducir versiones de los cargos impugnados ante un gran jurado con más detalles.

La orden del juez redujo el número de cargos contra Trump, así como contra los coacusados Giuliani, John Eastman, Mark Meadows, Ray Smith III y Robert Cheeley.