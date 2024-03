Aprueba EU 60 mdd para reparaciones en Baltimore

Baltimore.- El gobernador de Maryland, Wes Moore, advirtió ayer sobre un “camino muy largo por delante” para recuperarse de la pérdida del puente Francis Scott Key de Baltimore, cuando la administración Biden aprobó 60 millones de dólares en ayuda federal inmediata después del mortal colapso.

Mientras tanto, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EU estaba moviendo la grúa más grande en la costa este para ayudar a retirar los restos del puente, dijo Moore, para que puedan comenzar los trabajos para limpiar el canal y reabrir la ruta de transporte clave.

Se esperaba que la máquina, que puede levantar hasta mil toneladas, llegara ayer por la noche, y el senador estadounidense Chris Van Hollen dijo que una segunda grúa con una capacidad de 400 toneladas podría llegar el sábado.

El estado está “profundamente agradecido” por los fondos y el apoyo federales, dijo Moore en una conferencia de prensa vespertina.

Moore prometió que “las mejores mentes del mundo” estaban trabajando en planes para limpiar los escombros, sacar del canal el carguero que chocó contra el puente, recuperar los cuerpos de los cuatro trabajadores restantes que se presume que están muertos e investigar qué salió mal.

“El gobierno está trabajando de la mano con la industria para investigar el área, incluidos los restos del naufragio, y retirar el barco”, dijo Moore, un demócrata, quien dijo que la ayuda rápida es necesaria para "sentar las bases para una rápida recuperación".

El presidente Joe Biden ha prometido que el gobierno federal pagará el costo total de la reconstrucción del puente.

“Este trabajo no va a llevar horas. Este trabajo no llevará días. Este trabajo no llevará semanas”, dijo Moore. “Tenemos un camino muy largo por delante”.

Van Hollen dijo que 32 miembros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército están inspeccionando el lugar del colapso y 38 contratistas de la Marina están trabajando en la operación de salvamento.

La devastación que quedó después de que el carguero impotente chocó contra un pilar de soporte el martes por la mañana es extensa. Los buzos recuperaron el miércoles los cuerpos de dos hombres de una camioneta en el río Patapsco cerca del tramo medio del puente, pero los funcionarios dijeron que tienen que comenzar a limpiar los escombros antes de que alguien pueda llegar a los cuerpos de otros cuatro trabajadores desaparecidos. La policía estatal ha dicho que, según los escáneres de sonar, los vehículos parecen estar encerrados en una “superestructura” de concreto y otros escombros.

Funcionarios de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte abordaron el barco, el Dali, para recuperar información de sus aparatos electrónicos y documentos y entrevistar al capitán y a los miembros de la tripulación. Los investigadores compartieron una cronología preliminar de los eventos antes del accidente, que según funcionarios federales y estatales parecía ser un accidente.

“Las mejores mentes del mundo se están reuniendo para recopilar la información que necesitamos para avanzar con rapidez y seguridad en nuestra respuesta a este colapso”, dijo Moore.