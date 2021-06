Aprueba Cámara propuesta para otorgar visas a afganos que ayudaron a EU

Washington— Con el fin de ayudar a los afganos que enfrentan represalias por colaborar con las tropas estadounidenses en su país de origen, la Cámara votó abrumadoramente este martes para acelerar el proceso que les permitiría emigrar a Estados Unidos.

Debido a que el ejército estadounidenses está en la fase final del retiro de Afganistán después de casi 20 años de guerra, más de 18 mil afganos que colaboraron con Estados Unidos como intérpretes, choferes, ingenieros, guardias de seguridad y empleados de la embajada se encontraban en un atolladero burocrático después de solicitar las Visas Especiales para Inmigrantes, disponibles para personas que enfrentan amenazas debido a que trabajaron para el gobierno de Estados Unidos.

“Puedo decirles con toda confianza que yo no estaría aquí el día de hoy si no hubiera sido por esos hombres y mujeres”, comentó el representante demócrata Jason Crow de Colorado, ex Ranger del ejército quien encabezó la redacción de la propuesta de ley.

La medida, que fue aprobada por una votación de 366-46, eliminará el requisito para los solicitantes para someterse a un examen médico en Afganistán antes de ser aptos para hacer la solicitud, en lugar de eso, se les permitirá hacerlo después que ingresen a Estados unidos.

Siendo la primera de una serie de propuestas bipartidistas que pretenden suavizar el proceso de emisión de visas, también tiene la intención de acortar el largo período de espera, que puede ser de seis a siete años para algunos solicitantes.

Crow dijo que al eliminar el requisito del examen médico le ahorrará al solicitante un promedio de un mes en el proceso para obtener la visa.