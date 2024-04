Apoyará la Casa Blanca defensa de Israel contra ataque de Irán

Associated Press | Esta imagen tomada de un video proporcionado a The Associated Press por un funcionario de defensa de Oriente Medio muestra una incursión de helicópteros dirigida a un buque cerca del Estrecho de Ormuz el sábado 13 de abril de 2024

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Washington.- La Casa Blanca indicó que brindará apoyo no especificado a la defensa de Israel contra un ataque aéreo en curso lanzado desde Irán. La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, dijo en un comunicado el sábado que “Irán ha iniciado un ataque aéreo contra Israel”. Y añadió: “Estados Unidos apoyará al pueblo de Israel y apoyará su defensa contra estas amenazas de Irán”. Las autoridades de aviación israelíes señalaron que están cerrando el espacio aéreo del país a todos los vuelos al tiempo que se prepara para un ataque con drones iraníes. La autoridad aeroportuaria del país informó que el cierre entrará en vigor a las 12:30 de la mañana hora local (5:30 de la tarde EDT). Advirtió que los vuelos se verán afectados y recomendó a los viajeros consultar con sus aerolíneas por si hay cambios en sus itinerarios. La televisión estatal iraní reportó que Teherán había lanzado un ataque contra Israel. La agencia estatal de noticias de Irak citó al ministro de Transporte, Raqqa Saadawi, diciendo que el espacio aéreo del país estaba cerrado en su totalidad. Antes que se anunciara el ataque, un vuelo de FlyDubai desde Dubái en los Emiratos Árabes Unidos, a Tel Aviv, Israel, cambió su ruta cuando sobrevolaba Arabia Saudí, según datos de seguimiento de vuelos. El ejército israelí indicó que Irán lanzó varios drones hacia Israel. PUBLICIDAD