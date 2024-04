Anulan juicio de acusado de asesinato en Arizona

Un jurado no pudo llegar a un veredicto en el caso del ganadero de Arizona George Alan Kelly, acusado de asesinato en segundo grado en relación con la muerte de un ciudadano mexicano encontrado muerto a tiros en su rancho fronterizo en enero de 2023.

El jurado comenzó a deliberar el 18 de abril. Después de días de no poder llegar a un veredicto, el juez que supervisaba el juicio declaró el juicio nulo el lunes.

El caso se centró en la muerte del ciudadano mexicano Gabriel Cuen-Buitimea, quien fue encontrado muerto a tiros en el rancho ganadero de 170 acres de Kelly cerca de Keno Springs en las afueras de Nogales, Arizona, el 30 de enero de 2023.

La defensa de Kelly ha refutado el argumento de la fiscalía de que Cuen-Buitimea era un migrante desarmado y ha sugerido que la influencia del cartel empañó la investigación de la muerte.

“En pocas palabras, este simplemente no es alguien que esté buscando el sueño americano. No hay evidencia de que esta persona esté aquí para ese tipo de propósitos benignos”, dijo la abogada defensora de Kelly, Brenna Larkin, durante su argumento final el jueves. “Y mencionamos eso, no, ya sabes, para juzgar a Gabriel o no tener compasión por él. Pero cuando la gente se involucra en un estilo de vida criminal, es peligroso. Es intrínsecamente más peligroso que simplemente ser un migrante que viene aquí. Por eso es relevante”.

Cuen-Buitimea había ingresado ilegalmente al país varias veces anteriormente y había sido deportado en 2016.

A lo largo de las semanas, los miembros del jurado escucharon testimonios sobre dónde y a qué distancia estaba Kelly cuando los fiscales argumentaron que mató a tiros a Cuen-Buitimea, así como la motivación de los disparos.

La defensa sostuvo que Kelly solo disparó tiros de advertencia al aire desde su patio ese mismo día, y su esposa, Wanda Kelly, testificó sobre haber llamado al enlace de su rancho de la Patrulla Fronteriza al ver a dos hombres armados vestidos con camuflaje y portando rifles y mochilas caminando a unos 100 metros de distancia. pies de su casa.

Horas sin llamar

Las autoridades acudieron a la propiedad y pasaron horas antes de que Kelly llamara nuevamente a la Patrulla Fronteriza para informar que había encontrado el cuerpo.

La bala mortal nunca fue recuperada del lugar.

Un criminólogo que trabaja pro bono como consultor para la defensa de Kelly, el Dr. Ron Martinelli, dijo anteriormente a Fox News Digital que ninguno de los testigos del estado en el juicio había proporcionado ningún testimonio que refutara la teoría de la defensa de que un grupo de estafadores, una banda de bandidos, a veces afiliado a un cártel) podría haberle disparado fatalmente a Cuen-Buitimea y haberle robado.

La defensa presionó al sheriff del condado de Santa Cruz, David Hathaway, sobre un video en línea que lo mostraba especulando que Kelly quería “ir a cazarme algunos mexicanos”.

“Le dijiste a Big Super: ‘Atrapamos a este ranchero disparándole a los inmigrantes’ y luego dijiste que ‘hay gente que quiere venir a cazar a algunos mexicanos’. ¿Hiciste esa declaración?”, preguntó un abogado defensor a Hathaway el miércoles. Big Super es el nombre de la personalidad inmobiliaria de YouTube cuyo vídeo apareció Hathaway recorriendo su barrio fronterizo.

“Sí, lo hice”, respondió Hathway. “Acabo de decir algo coloquial: ‘Hay algunas personas que quieren ir a cazar a algunos mexicanos’. Sí, hice esa declaración”.

Martinelli también alegó a Fox News Digital que Hathaway violó el protocolo del Departamento de Estado de Estados Unidos y la ley mexicana al organizar una reunión no autorizada para entrevistar a Daniel Ramírez en Nogales, México, semanas después del tiroteo.

La fiscalía argumentó que Ramírez fue el único testigo de la muerte a tiros de Cuen-Buitimea y luego huyó a través de la frontera.

Ramírez testificó que anteriormente transportó drogas a través de la frontera, aunque no el día del tiroteo de enero de 2023.

La defensa argumentó que, según el propio testimonio de Ramírez, parecía que ni siquiera estuvo presente ese día. El jurado pudo hacer una excursión al rancho de Kelly para conocer el terreno.

‘No estaba allí’

“La única conclusión a la que se puede llegar basándose en la descripción que hace Daniel de esta propiedad es que él no estaba allí”, dijo Larkin. “No se puede declarar culpable al señor Kelly de agresión agravada contra Daniel porque Daniel no estaba allí. Y no se puede declararlo culpable de ninguno de los delitos, incluido asesinato en segundo grado o menor, porque no probaron que Alan le disparó a esta persona, y tienen que probarlo”.

Larkin dijo al jurado que Kelly se enfrentaba a “una amenaza a su vida” y “le apuntaban con un rifle”, lo que significa que habría estado justificado el uso de fuerza física letal.

Pero aun así, el ranchero “no usó fuerza física letal”, dijo Larkin en su argumento final. “Disparó tiros al aire, sobre el árbol, sobre donde estaban estas personas, para detener la amenaza”.

“La ley no dice que no se pueda utilizar una fuerza menor para defenderse. La ley no dice eso cuando estás en medio de la nada y ustedes estaban ahí afuera. Este no es el centro de Nogales. Esta no es una zona poblada. Esto está aislado. Está vacío”, dijo Larkin al jurado. “Puede disparar tiros de advertencia para protegerse a sí mismo y a su esposa. Y eso es exactamente lo que hizo. Eso es exactamente lo que cualquier hombre que se preocupa por su esposa y su hogar debería hacer en esta situación ante la amenaza que enfrentó”.

En el alegato final del estado, el fiscal Mike Jette sostuvo ante el jurado que “no hay justificación” para que Kelly haya visto “dos hombres desarmados caminando a dos vallas de distancia” y “sacando su AK-47, pisando el patio, sin advertencia verbal y disparando nueve veces”.

“Él intensifica la situación. Su esposa está bien”, dijo Jette el jueves. “No tienes derecho a utilizar fuerza física letal para proteger a una persona que no necesitaba protección. No tiene derecho a utilizar fuerza letal cuando no existe una amenaza para su casa o su jardín, y no tiene derecho a iniciar, instigar o intensificar el uso de fuerza letal. Ningún derecho”.

Lo que dicen las pruebas

“A Gabriel y Daniel les dispararon. Gabriel está muerto, asesinado por un arma de alto poder, un AK-47. Herida de entrada, herida de salida alineada con la propiedad del acusado”, dijo el fiscal. “Sale, sin advertencia verbal. El acusado disparó su AK nueve veces. Los casquillos lo demuestran. El patrón de eyección demuestra dónde estaba parado. La posición y orientación del cuerpo de Gabriel demuestra de dónde viene el disparo”.

Jette concluyó diciéndole al jurado que si no están convencidos del cargo de asesinato en segundo grado, aún pueden condenar a Kelly por cargos menores de homicidio involuntario, homicidio negligente o agresión agravada.

Kelly llegó a los titulares nacionales el año pasado cuando estuvo detenido durante varias semanas con una fianza de un millón de dólares por un cargo de asesinato en primer grado.

Posteriormente, el cargo más alto fue rebajado a asesinato en segundo grado.

El ranchero rechazó un acuerdo de los fiscales a principios de este año que habría reducido el cargo a un cargo de homicidio por negligencia si hubiera aceptado declararse culpable.