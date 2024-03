'America First Legal', grupo alineado con Trump, se prepara para una pelea

El grupo jurídico ha presentado denuncias ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo afirmando que "corporaciones woke" como Disney, Nike, Mattel, Hershey, United Airlines y la Liga Nacional de Fútbol Americano discriminan a los varones blancos. Ha presentado demandas judiciales alegando que los distritos escolares de Pensilvania, Virginia, Maryland y Arizona promueven actitudes "radicales" pro transexuales y pro homosexuales. Ha presentado amicus curiae para proteger a los menores de Florida de los espectáculos de drags y al ex presidente Donald J. Trump de un juicio federal con jurado.

Para quienes se preguntan qué ha estado haciendo Stephen Miller desde que dejó la Casa Blanca de Trump como asesor político principal, la respuesta es litigar a voz en grito.

Su grupo conservador sin ánimo de lucro, America First Legal Foundation, no es un bufete ordinario, empezando por el hecho de que el Sr. Miller, de 38 años, no es abogado. Pero a juzgar por la avalancha de demandas que ha generado en los últimos tres años -más de cien pleitos, denuncias ante la E.E.O.C., amicus curiae y otras demandas legales-, el pequeño equipo jurídico interno de la fundación está por encima de sus posibilidades.

Evaluar su tasa de éxito es más complicado, en parte porque muchos de los casos del grupo siguen pendientes, mientras que la E.E.O.C. no hace públicas las denuncias que investiga. Pero ganar no tiene nada que ver.

America First Legal destaca sobre todo como presagio político para un segundo mandato de Trump, y por los considerables problemas que causa. "Hay un montón de organizaciones legales conservadoras por ahí", dijo Thomas Healy, profesor de derecho en la Universidad de Seton Hall. "Lo que distingue a America First Legal de las demás es su conexión descarada con la ideología MAGA".

El Sr. Miller, que declinó ser entrevistado para este artículo, es muy probable que regrese a una segunda administración Trump en caso de que el ex presidente gane en noviembre. Su grupo legal incluye a varios abogados que trabajaron en el Departamento de Justicia del Sr. Trump, y que comparten sus puntos de vista de línea dura sobre inmigración, género y raza.

Entretanto, el Sr. Miller ha mantenido estrechas alianzas con republicanos electos. El representante Jim Jordan de Ohio, presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, junto con otros 44 congresistas del Partido Republicano, encargó a America First Legal la presentación de un escrito ante el Tribunal Supremo antes de una vista el lunes, argumentando que el Gobierno de Biden había presionado a las empresas de medios sociales para que censuraran la libertad de expresión de los conservadores.

El grupo del Sr. Miller realizó el mismo servicio para el Sr. Jordan y otros 22 republicanos electos en enero, argumentando que el Departamento de Justicia había aplicado mal los estatutos en la dura condena de varios partidarios de Trump que fueron declarados culpables de asaltar el Capitolio el 6 de enero de 2021.

En una reciente audiencia del Comité Judicial sobre seguridad fronteriza, el director ejecutivo del grupo, Gene Hamilton, contrastó el historial de la administración Trump con el de la Casa Blanca de Biden. "En realidad no quieren poner fin a esta crisis", dijo de la actual administración. Cuando la representante Pramila Jayapal, demócrata de Washington, le recordó la política de la administración Trump de separar a las familias de inmigrantes indocumentados en la frontera, el Sr. Hamilton desestimó sus críticas como "lágrimas de cocodrilo."

An Opening Act

Miller en la Casa Blanca en 2018. Duró los cuatro años de la presidencia de Trump, una rareza entre los altos cargos de una administración caótica.Credit...Doug Mills/The New York Times

El Sr. Miller fundó la America First Legal Foundation dos meses después de que terminara la presidencia de Trump. Declaró que era "la respuesta largamente esperada a la A.C.L.U.", en referencia al centenario grupo de defensa de las libertades civiles que saltó a la fama en 1925, cuando impugnó una ley de Tennessee que prohibía la enseñanza de la evolución en lo que se conoció como el juicio Scopes.

"Supongo que la imitación es la mejor forma de adulación", dijo en una entrevista Anthony D. Romero, director ejecutivo de la ACLU. "Aun así, es como decir que los campeones de las ligas menores de El Segundo son la respuesta a los Texas Rangers".

El Sr. Miller no es conocido por su falta de bravuconería. Ex director de comunicaciones del senador Jeff Sessions, republicano de Alabama, Miller se unió a la campaña presidencial de Trump a principios de 2016 y pronto se convirtió en el acto de calentamiento del candidato. "¿Estáis preparados para aprovechar una oportunidad única en la vida?", exclamó ante una multitud en Indiana.

Como arquitecto de la política de inmigración del Sr. Trump en la Casa Blanca, el Sr. Miller presionó con frecuencia para que las restricciones fueran mayores de lo que otros funcionarios de la administración se sentían cómodos. La mayoría de las veces se impuso gracias a su implacabilidad y a unas opiniones que coincidían con las del presidente. Fue el impulsor de la prohibición de viajar impuesta por Trump a los inmigrantes de países mayoritariamente musulmanes y del uso de las restricciones de salud pública del Título 42 para cerrar la inmigración en la frontera sur durante la pandemia.

Duró los cuatro años completos de la administración Trump, una rareza entre los altos funcionarios de una Casa Blanca caótica. Su lealtad le sirvió de mucho. Miller estableció contactos con fiscales generales conservadores, como Ken Paxton, de Texas, y entabló relaciones de tuteo con senadores republicanos.

También conoció a su esposa, Katie Waldman, en la Casa Blanca, donde trabajaba como secretaria de prensa del vicepresidente Mike Pence. El Sr. Trump asistió a su boda, celebrada en su hotel de Washington, en febrero de 2020. Un año después, el expresidente otorgó su sello de aprobación al nuevo proyecto del Sr. Miller.

"La era de la rendición legal unilateral debe terminar", dijo el Sr. Trump en un comunicado, "y espero que todos los patriotas de America First se pongan detrás de America First Legal".

En realidad, el grupo del Sr. Miller se unió a un abarrotado campo de organizaciones conservadoras de defensa legal que incluía a Citizens United, Students for Fair Admissions y Alliance Defending Freedom, cada una de las cuales ha logrado victorias históricas en el Tribunal Supremo.

El grupo del Sr. Miller, con menos de 10 abogados en nómina, es considerablemente más pequeño que los demás. (Alliance Defending Freedom tiene unos 100 abogados a tiempo completo. La A.C.L.U. tiene unos 550 abogados).

El Sr. Miller conoció a su esposa, Katie Waldman, en la Casa Blanca, donde trabajó como secretaria de prensa del vicepresidente Mike Pence.Credit...Patrick Semansky/Associated Press

Las capacidades del grupo pueden verse limitadas en cierta medida por sus decisiones presupuestarias. En 2022, la última declaración de impuestos disponible públicamente, America First Legal pagó 1,7 millones de dólares de su presupuesto de 44 millones a abogados, mientras que dedicó 29,6 millones a promoción y publicidad.

Para llenar los vacíos legales, el Sr. Miller ha confiado en gran medida en dos bufetes de abogados conservadores con considerable experiencia en casos de alto perfil: Consovoy McCarthy, con sede en Arlington (Virginia), entre cuyos nueve socios hay cinco que fueron secretarios del juez Clarence Thomas; y el bufete de Jonathan Mitchell, con sede en Austin, que ideó el mecanismo jurídico de la legislación de Texas que prácticamente prohibió el aborto en el estado.

Muchas de las primeras acciones de America First Legal tuvieron lugar en Texas, donde se anotó una victoria en 2021 cuando se unió al comisionado de agricultura de Texas, Sid Miller, para demandar con éxito a la administración Biden por incluir miles de millones de dólares en alivio de la deuda de los agricultores negros como parte del Plan de Rescate Americano. El Sr. Hamilton, del grupo del Sr. Miller, se regocijó de que el programa de alivio de la deuda había "sido efectivamente aplastado en los tribunales por America First Legal en nombre de sus clientes."

Un año más tarde, la administración ideó una solución con una disposición de la Ley de Reducción de la Inflación que ofrecía más de 5.000 millones de dólares para ayudar a los "prestatarios en apuros", o agricultores que habían "sufrido discriminación". Se eliminó el texto original que destinaba el dinero a los "agricultores de color".

En otros casos, el grupo del Sr. Miller ha asesorado gratuitamente a personas que pretenden emprender acciones contra entidades mejor financiadas. Entre sus clientes más recientes se encuentran Brian Beneker, guionista freelance de raza blanca, que afirma que las políticas de diversidad de la CBS han favorecido a los guionistas de color menos cualificados a su costa, y Scott Gerber, profesor de Derecho de raza blanca, que sostiene que fue despedido de la Ohio Northern University por denunciar lo que, según él, es la política de cuotas de contratación de la universidad.

"Cuando te enfrentas a un gobierno, una empresa o una universidad con grandes presupuestos, tener a tu lado a una organización sin ánimo de lucro con un equipo jurídico experimentado puede suponer una gran diferencia", afirma Zach Greenberg, director de programas de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión, una organización sin ánimo de lucro defensora de la libertad de expresión que también ha asesorado a Gerber.

Más calor que luz

Es muy probable que el Sr. Miller regrese a una segunda administración Trump en caso de que el ex presidente gane en noviembre.Credit...Haiyun Jiang para The New York Times

El Sr. Romero, de la A.C.L.U., dijo que algunos de los casos del Sr. Miller, como la demanda contra los agricultores negros, tenían mérito. Pero añadió que, si bien la A.C.L.U. había mostrado históricamente su disposición a aceptar casos relacionados con la Primera Enmienda, incluso cuando los clientes eran el Ku Klux Klan o la Asociación Nacional del Rifle, "no veo que eso esté en las cartas del grupo de Stephen Miller".

"Parecen menos interesados en defender los principios fundamentales y más en seleccionar casos que alimenten las quejas del ala MAGA del Partido Republicano", dijo.

El mes pasado, el grupo del Sr. Miller demandó al mayor distrito escolar público de Arizona, cuya sede se encuentra en Mesa, por lo que la demanda enmendada describía como "una situación asombrosa que antaño habría sido impensable". Afirmaba que la política del distrito consistía en "animar" a los alumnos a cambiar su identificación de género y prohibir que se notificara a los padres si los alumnos decidían hacerlo. La demanda preveía varias consecuencias de esta política, como la violencia sexual y la mutilación genital.

El abogado del distrito de Mesa, Robert D. Haws, declinó hacer comentarios, citando el estado pendiente del litigio. Pero en su moción para desestimar el caso presentado este mes, dijo que el "desfile de horribles potenciales" imaginado por America First Legal estaba "completamente fuera de lugar." El Sr. Haws también dijo que el distrito escolar estaba simplemente siguiendo una política que prohíbe la discriminación, incluso contra los estudiantes transgénero.

Algunos de los litigios emprendidos por el grupo del Sr. Miller han adolecido de una oportunidad cuestionable, al menos desde una perspectiva jurídica. En abril de 2021, America First Legal demandó al Ayuntamiento de San Antonio por "cancelar" Chick-fil-A (cuyo presidente, Dan T. Cathy, se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo) al negarse a conceder a la cadena un contrato en el aeropuerto de la ciudad. Pero la denuncia se presentó seis meses después de que Chick-fil-A, que tiene más de 40 restaurantes en la zona de San Antonio, abandonara sus planes de abrir un local en el aeropuerto.

Si la demanda de Chick-fil-A parecía tardía, otra más reciente presentada por America First Legal podría parecer prematura. En octubre, el grupo demandó a la Universidad de Nueva York en nombre de un estudiante de primer año de Derecho, varón blanco, que afirmaba que si se presentaba a la revista jurídica de la facultad lo más probable es que fuera rechazado por su raza y su sexo. Los abogados de la facultad han presentado una moción de desestimación, alegando que la demanda incurre en "especulaciones fantasiosas" sobre un proceso de selección que aún no se ha producido.

Kenji Yoshino, profesor de Derecho de la N.Y.U., dijo que, el historial de America First Legal parece sugerir "más calor que luz". El grupo aún no ha presentado ningún caso ante el Tribunal Supremo, y han pasado más de dos años desde que consiguió frustrar la agenda de la administración Biden.

La semana pasada, durante una vista en el tribunal federal sobre el caso de los documentos de Trump, la juez Aileen M. Cannon rechazó el argumento presentado por el grupo del Sr. Miller en un informe amicus curiae de que el caso debía desestimarse.